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Яремчук только второй раз с момента трансфера в Бенфику не попал в заявку на матч команды

Наши за границей
(1 голосов)

Ротация от Жезуса

Яремчук только второй раз с момента трансфера в Бенфику не попал в заявку на матч команды

Фото: facebook.com/SLBenfica

Новина українською

Вчера, 19 ноября, "Бенфика" в рамках 1/16 Кубка Португалии встречалась в Лиссабоне с "Феррейрой". Наставник "орлов" Жорже Жезус решил провести ротацию состава, под которую попал и Роман Яремчук - украинец даже не вошел в заявку на матч.

Всего во второй раз во время своих выступлений в португальском клубе Яремчук не появился хотя бы на скамейке запасных. Предыдущий раз такое случилось в матче против "Тонделы" 29 августа - тогда он пропустил одну встречу из-за побочных эффектов от вакцинации.

Отметим, что за Бенфику вчера играли почти все лидеры, кроме Жоао Мариу, Отаменди и Влаходимоса. Также один из конкурентов Романа за место в составе Дарвин Нуньез не забил впервые за три встречи. Однако в то же время еще один нападающий Харис Сеферович вышел из скамейки из запасных после затяжной травмы и отличился впервые в сезоне. В итоге "Бенфика" победила 4:1.

Добавим, что сухая серия Яремчука в составе орлов продолжается уже восемь матчей подряд. В последний раз он забивал в футболке лиссабонского клуба еще 25 сентября "Гимарайншу".

Следующий матч "Бенфика" проведет против "Барселоны" в Лиге чемпионов во вторник, 23 ноября. Этот поединок может стать решающим для орлов в борьбе за путевку в плей-офф турнира.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Жорже Жезус
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 09:46
Дальше - больше!
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
20.11.2021 в 09:38
Гент ждет
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.11.2021 в 09:28
Яремчук в последнее время вообще никакой. Что в сборной, что в Бенфике. Погонят скоро.
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+2
-2
Tasha19
20.11.2021 в 09:28
Відпочинок після збірної.
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+1
-1
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
20.11.2021 в 09:04
Динамівська школа почала себе проявляти
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
20.11.2021 в 08:50
Ну, лиха беда - начало. Все-таки, нап прежде всего должен забивать. Яр много делает на поле - но все это "мимо кассы", если нет голов …
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+2
-1


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