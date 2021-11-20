Яремчук только второй раз с момента трансфера в Бенфику не попал в заявку на матч команды

Вчера, 19 ноября, "Бенфика" в рамках 1/16 Кубка Португалии встречалась в Лиссабоне с "Феррейрой". Наставник "орлов" Жорже Жезус решил провести ротацию состава, под которую попал и Роман Яремчук - украинец даже не вошел в заявку на матч.

Всего во второй раз во время своих выступлений в португальском клубе Яремчук не появился хотя бы на скамейке запасных. Предыдущий раз такое случилось в матче против "Тонделы" 29 августа - тогда он пропустил одну встречу из-за побочных эффектов от вакцинации.

Отметим, что за Бенфику вчера играли почти все лидеры, кроме Жоао Мариу, Отаменди и Влаходимоса. Также один из конкурентов Романа за место в составе Дарвин Нуньез не забил впервые за три встречи. Однако в то же время еще один нападающий Харис Сеферович вышел из скамейки из запасных после затяжной травмы и отличился впервые в сезоне. В итоге "Бенфика" победила 4:1.

Добавим, что сухая серия Яремчука в составе орлов продолжается уже восемь матчей подряд. В последний раз он забивал в футболке лиссабонского клуба еще 25 сентября "Гимарайншу".

Следующий матч "Бенфика" проведет против "Барселоны" в Лиге чемпионов во вторник, 23 ноября. Этот поединок может стать решающим для орлов в борьбе за путевку в плей-офф турнира.