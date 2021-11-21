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Малиновский: Рад видеть Андрея Шевченко в Италии

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Совсем скоро они встретятся в Серии А

Малиновский: Рад видеть Андрея Шевченко в Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа":

“Рад видеть Андрея Шевченко в Италии. У нас с ним хорошие отношения. Сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем, и думаешь, как помочь команде и выиграть матч. Я поздравил его, пожелал удачи в следующих матчах.

Сейчас "Дженоа" находится в ситуации не очень простой, поэтому увидим, в каком настроении они подойдут к игре с нами. Я уже говорил, с нами им будет очень тяжело, поскольку уровень "Аталанты" выше, чем у "Дженоа", - сказал Малиновский.

Отметим, что Шевченко стартует в должности главного тренера "грифонов" уже сегодня. Его подопечные сыграют против "Ромы" в 21:45.

Также добавим, что встреча между Малиновским и Шевченко состоится уже 21 декабря. В это время "Дженоа" примет "Аталанту" в 19-м туре Серии А.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
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