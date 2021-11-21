Малиновский: Рад видеть Андрея Шевченко в Италии

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа":

“Рад видеть Андрея Шевченко в Италии. У нас с ним хорошие отношения. Сами понимаете, что на футбольном поле ты забываешь обо всем, и думаешь, как помочь команде и выиграть матч. Я поздравил его, пожелал удачи в следующих матчах.

Сейчас "Дженоа" находится в ситуации не очень простой, поэтому увидим, в каком настроении они подойдут к игре с нами. Я уже говорил, с нами им будет очень тяжело, поскольку уровень "Аталанты" выше, чем у "Дженоа", - сказал Малиновский.