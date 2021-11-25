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Украинец Данченко может вернуться в Россию

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(1 голосов)

В АЕКе у защитника не задалось

Украинец Данченко может вернуться в Россию

Новина українською

Украинский экс-защитник "Уфы" и казанского "Рубина" Олег Данченко может перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно.

К футболисту АЕКа имеют предметный интерес сразу два представителя российского чемпионата. Украинец мог оказаться в России еще летом, тогда им интересовались "Ахмат" и "Уфа", но сторонам не удалось согласовать сумму отступных.

Ранее Данченко провёл 73 матча в РПЛ, отметившись в них тремя голами и 12 результативными передачами. В России защитник защищал цвета "Анжи", "Рубина", "Уфы" и "Енисея".

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В нынешнем сезоне украинец не сыграл за АЕК ни одного матча, всего однажды попав в заявку команды на официальный матч. Контракт Данченко с греческим клубом действует до лета 2024 года.

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В статье: Олег Данченко
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:01
І це гівно собаче збиралося грати за нашу збірну? (
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