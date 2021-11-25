Украинец Данченко может вернуться в Россию
В АЕКе у защитника не задалось
Украинский экс-защитник "Уфы" и казанского "Рубина" Олег Данченко может перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно.
К футболисту АЕКа имеют предметный интерес сразу два представителя российского чемпионата. Украинец мог оказаться в России еще летом, тогда им интересовались "Ахмат" и "Уфа", но сторонам не удалось согласовать сумму отступных.
Ранее Данченко провёл 73 матча в РПЛ, отметившись в них тремя голами и 12 результативными передачами. В России защитник защищал цвета "Анжи", "Рубина", "Уфы" и "Енисея".
В нынешнем сезоне украинец не сыграл за АЕК ни одного матча, всего однажды попав в заявку команды на официальный матч. Контракт Данченко с греческим клубом действует до лета 2024 года.
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