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Малиновский в старте Аталанты на игру против Ювентуса

Наши за границей
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Гасперини доверил украинцу выйти с первых минут против "зебр"

Малиновский в старте Аталанты на игру против Ювентуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 14-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против туринского "Ювентуса".

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил атакующего полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды на эту игру.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 ассист.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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