Малиновский в старте Аталанты на игру против Ювентуса
Гасперини доверил украинцу выйти с первых минут против "зебр"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 14-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против туринского "Ювентуса".
Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил атакующего полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды на эту игру.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 ассист.
???? Partiamo con questi 11 all'Allianz Stadium!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 27, 2021
???? Your #StartingXI to face Juventus!
Presented by @Plus500#JuveAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/nC4gBELatn
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