Малиновский в старте Аталанты на игру против Ювентуса

В матче 14-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против туринского "Ювентуса".

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини поставил атакующего полузащитника Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды на эту игру.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний украинец принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 ассист.

???? Partiamo con questi 11 all'Allianz Stadium!

???? Your #StartingXI to face Juventus!



Presented by @Plus500#JuveAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/nC4gBELatn