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Шахов вырвал победу для АЕКа на 90-й минуте

Наши за границей
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(1 голосов)

Евгений забил победный мяч

Шахов вырвал победу для АЕКа на 90-й минуте

Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл ПАС Гианнина со счетом 2:1.

Победу гостям принес украинский полузащитник Евгений Шахов - хавбек отметился забитым мячем на 90-й минуте встречи и вырвал три очка для своего клуба.

В текущем сезоне греческого национального первенства 30-летний Шахов принял участие в 7 матчах и отметился 1 голом.

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В статье: Евгений Шахов АЕК (Афины)
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Комментарии (1)
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HavanaClub (Днепр)
28.11.2021 в 00:10
"В текущем сезоне грецкого национального первенства"Грецкие - орехи...
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