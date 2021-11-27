Шахов вырвал победу для АЕКа на 90-й минуте

В матче 11-го тура чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл ПАС Гианнина со счетом 2:1.

Победу гостям принес украинский полузащитник Евгений Шахов - хавбек отметился забитым мячем на 90-й минуте встречи и вырвал три очка для своего клуба.

В текущем сезоне греческого национального первенства 30-летний Шахов принял участие в 7 матчах и отметился 1 голом.