Шахов вырвал победу для АЕКа на 90-й минуте
Евгений забил победный мяч
В матче 11-го тура чемпионата Греции АЕК на выезде обыграл ПАС Гианнина со счетом 2:1.
Победу гостям принес украинский полузащитник Евгений Шахов - хавбек отметился забитым мячем на 90-й минуте встречи и вырвал три очка для своего клуба.
В текущем сезоне греческого национального первенства 30-летний Шахов принял участие в 7 матчах и отметился 1 голом.
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Комментарии (1)
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HavanaClub (Днепр)
28.11.2021 в 00:10
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