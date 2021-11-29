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Шевченко - о ничьей с Удинезе: Хорошее командное выступление

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"Дженоа" набрал первое очко под руководством украинского специалиста

Шевченко - о ничьей с Удинезе: Хорошее командное выступление

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

В рамках 14-го тура Серии А "Дженоа" отправился в гости к "Удинезе" и сумел добыть ничью - 0:0. Андрей Шевченко набрал первое очко на посту главного тренера "грифонов" и дал свой комментарий после матча.

"Хорошее командное выступление, результатом которого стал первый наш набранный пункт в актив. Продолжаем работать и совершенствоваться", — написал Шевченко в своем Twitter.

В следующем туре команда украинского специалиста сыграет против "Милана", за который он выступал в качестве игрока.

Читайте такжеУдинезе - Дженоа 0:0. Первая ничья Шевченко. Видео обзор матча

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Удинезе (Удине)
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