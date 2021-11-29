Шевченко - о ничьей с Удинезе: Хорошее командное выступление
"Дженоа" набрал первое очко под руководством украинского специалиста
Фото: ФК Дженоа
В рамках 14-го тура Серии А "Дженоа" отправился в гости к "Удинезе" и сумел добыть ничью - 0:0. Андрей Шевченко набрал первое очко на посту главного тренера "грифонов" и дал свой комментарий после матча.
"Хорошее командное выступление, результатом которого стал первый наш набранный пункт в актив. Продолжаем работать и совершенствоваться", — написал Шевченко в своем Twitter.
Una buona prestazione di squadra per un primo punto oggi. Continuiamo a lavorare e migliorare.— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 28, 2021
A good team performance for a first point today. Let’s continue to work and improve.????????????????#UdineseGenoa @GenoaCFC @SerieA pic.twitter.com/l3yR5OPDAB
В следующем туре команда украинского специалиста сыграет против "Милана", за который он выступал в качестве игрока.
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