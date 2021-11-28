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Удинезе - Дженоа 0:0. Первая ничья Шевченко. Видео обзор матча

Италия
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Но вот с первой победой будет сложно - дальше в календаре "Милан" и "Юве"

Удинезе - Дженоа 0:0. Первая ничья Шевченко. Видео обзор матча

Новина українською

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко на выезде расписала нулевую ничью с "Удинезе". Заработанный бал стал первым для украинского специалиста в рамках Серии А. Но одержать первую победу будет очень непросто, дальше на "Дженоа" ожидают игры против "Милана" и "Ювентуса".

Серия А. 14-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Дженоа" 0:0

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя) Удинезе (Удине)
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