Серия А. Первое очко Шевченко, голов нет, путь к спасению долог и сложен

Серия А. 14-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Дженоа" 0:0

Уже несколько лет "Удинезе" и "Дженоа" - главные кандидаты на звание самой скучной команды Серии А. В нынешнем сезоне они лидируют по ничьим. И борются против вылета. Неудивительно, учитывая, что первые набрали семь очков в последних десяти матчах, а вторые - шесть. С одной победой на двоих. Даже Андрей Шевченко признал, что сейчас этому составу не может привить свой футбол и будет исходить из качеств игроков. Также он требует терпения, спокойной работы. Это все, что можно сделать.

В первом тайме "Дженоа" владела мячом 65 процентов времени. "Удинезе", последнюю команду лиги по этому компоненту, такое также вполне устраивало. Гости львиную долю времени разыгрывали мяч между своими защитниками с помощью опорника. Затем забрасывая на фланги латералям. А те уже грузили в штрафную. Бесхитростно, а главное - медленно и без адресатов. Хозяева высоко не прессинговали, а когда перехватывали - также пытались забрасывать на фланги, и оттуда в штрафную. С тем же эффектом.

По моментам поначалу интереснее выглядел "Удинезе". Арслан, Уолас пробивали из разных частей штрафной, Деулофеу получил мяч в ее центре и должен был пробивать лучше. К концовке тайма уже "Дженоа" проснулась. Сильвестри забрал удар Ровеллы издали, Экубан, о скорости которого Шевченко упоминал, прорвался в штрафную и пробил с отличной позиции. Не попал.

С началом второго тайма "Удинезе" поменял центрального защитника на атакующего полузащитника. Результатом этого, а также более плотного прессинга стал перехват инициативы, перехват владения мячом. "Дженоа" пришлось отходить в оборону все глубже и глубже. Это уже напоминало матч против "Ромы". К счастью для команды Шевченко, по таланту этот соперник явно "Роме" уступал. Деулофеу прорвался слева, Удоджи по центру. Их удары блокировали. Выстрел Уоласа издали отбил Сиригу.

К 75-ой минуте игра наконец-то обострилась. "Дженоа" несколько раз очень опасно на скорости прорывалась в штрафную. Гильоне в атаке троих против двоих чуть не дошел до нее, пробил низом, и Сильвестри пришлось тащить. Прорвался и форвард "Удинезе" Бету, и соперников спас рикошет вместе со штангой. Хозяева доминировали и в эти минуты, также подавали штрафные, угловые, Удоджи даже точно подсек над Сиригу. Но из явного офсайда. И счет не изменился.

"Дженоа" приехала к "Удинезе", которого не переигрывала в десяти матчах подряд. Который праздновал 125-летие со дня основания клуба. Перед матчами против "Милана" и "Ювентуса". С отсутствием у Шевченко из-за травм авторов 14-ти из 17-ти голов в сезоне. Поэтому 0:0 - неплохой результат. Он оставляет отставание от этой команды на пяти очках. Более того, в концовках обоих таймов мы видели проблески гостей в контратаках. Впрочем, ясно, что их путь к спасению будет долгим и сложным.

Лицо украинского наставника после финального свистка отражало полное понимание того, куда он попал и какой путь придется пройти.