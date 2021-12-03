Молдавский футбольный клуб уволил с должности украинского тренера
Специалист остался без работы
Фото: fcbalti.md
Украинский специалист Игорь Рахаев покинул пост главного тренера "Бэлци", сообщает пресс-служба молдавского клуба.
48-летний Рахаев возглавил "Бэлць" зимой 2020 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге Молдавии. С командой он выиграл Дивизию А в первый же сезон и поднялся в высшую лигу страны.
В турнирной таблице Национального дивизиона "Бэлць" расположился на 6-й строчке (всего 8 команд).
Напомним, Рахаев возглавлял харьковский "Арсенал", "Металлист", бельцкую "Зарю", "Актобе" и "Гелиос".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fcbalti.md
Популярное сейчас
- Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 декабря 2021
- Лунин сделал красивый сэйв на тренировке Реала - ФОТО
- Чемпион Португалии разгромил Ураган. Как это было
- Борячук: В ситуации с Владой Седан Зинченко поступил не по-пацански
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...