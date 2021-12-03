Молдавский футбольный клуб уволил с должности украинского тренера

Украинский специалист Игорь Рахаев покинул пост главного тренера "Бэлци", сообщает пресс-служба молдавского клуба.

48-летний Рахаев возглавил "Бэлць" зимой 2020 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге Молдавии. С командой он выиграл Дивизию А в первый же сезон и поднялся в высшую лигу страны.

В турнирной таблице Национального дивизиона "Бэлць" расположился на 6-й строчке (всего 8 команд).

Напомним, Рахаев возглавлял харьковский "Арсенал", "Металлист", бельцкую "Зарю", "Актобе" и "Гелиос".