Коваленко: Пожелал Шевченко удачи, но подчеркнул, что только не со Специей

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером "Дженоа":

“ – Я могу ему только пожелать удачи. Я ему так и написал: Желаю удачи, а потом подчеркнул, что только не со “Специей”. Он все-таки был здесь, в Италии, отличным игроком, и надеюсь, что все получится, как у замечательного тренера.

– Странный выбор? Был в четвертьфинале чемпионата Европы, а сейчас в команде, которая берется за выживание.

– Ну, это не мне судить. Неизвестно, какая ситуация у него была. Можно также сказать, что мой переход в “Специю” – это странный выбор.

– Ты больше всего сыграл при Шевченко за сборную Украины. Если закончится твоя аренда в “Специи”, можете поработать вместе в “Дженоа”?

– Я не знаю, что завтра произойдет. Все возможно, кто знает, как сложится. Чемпионат Италии хорош тем, что в одном сезоне ты можешь бороться за выживание, а в следующем кто-то тебя заметил, кому-то ты понравился, и ты уже за Лигу Европы или Лигу чемпионов борешься”, - сказал Коваленко.