Шевченко: Сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби

Украинский наставник "Дженоа" Андрей Шевченко надеется, что в предстоящем дерби с "Сампдорией" "грифоны" одержат долгожданную победу.

"Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с "Сампдорией" в пятницу кто-то вернется в состав".

"Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше", - сказал Шевченко.