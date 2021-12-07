Шевченко: Сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби
Тренер "Дженоа" - о предстоящем матче с "Сампдорией"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский наставник "Дженоа" Андрей Шевченко надеется, что в предстоящем дерби с "Сампдорией" "грифоны" одержат долгожданную победу.
"Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с "Сампдорией" в пятницу кто-то вернется в состав".
"Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше", - сказал Шевченко.
Сейчас команда украинца находится в зоне вылета, набрав в 16 играх 10 очков. После дерби команде Шевченко предстоит сыграть против "Салернитаны", "Лацио" и "Аталанты".
Матч "Дженоа" - "Сампдория" состоится 10 декабря и начнется в 21:45.
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