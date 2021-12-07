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Шевченко: Сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби

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(1 голосов)

Тренер "Дженоа" - о предстоящем матче с "Сампдорией"

Шевченко: Сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский наставник "Дженоа" Андрей Шевченко надеется, что в предстоящем дерби с "Сампдорией" "грифоны" одержат долгожданную победу.

"Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с "Сампдорией" в пятницу кто-то вернется в состав".

"Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше", - сказал Шевченко.

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Сейчас команда украинца находится в зоне вылета, набрав в 16 играх 10 очков. После дерби команде Шевченко предстоит сыграть против "Салернитаны", "Лацио" и "Аталанты".

Матч "Дженоа" - "Сампдория" состоится 10 декабря и начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2021 в 11:27
не туда он влез--наберёться позора
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Mexxxxx (Просяная)
07.12.2021 в 10:15
В чемпионате Италии календарь в принципе не может быть легким. Там куда не ткни то Ювентус, то Интер, то Наполи... Может Шева и ошибся в том, что его первая клубная команда - это аутсайдер та еще и в топовом чемпионате. Какие ж тут победы, если за четыре игры пока и гола ни одного не забили
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