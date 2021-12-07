Зинченко выйдет в старте Сити на Лейпциг, Соболь остался в запасе на ПСЖ
Последний тур Лиги чемпионов стартует двумя матчами
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в выездном матче 6-го тура
Александр выйдет на этот матч в стартовом составе.
А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь матч против ПСЖ начнет в запасе. Тут отметим, что украинец недавно перенес простуду.
Напомним, что оба матча начнутся в 19:45.
Your City XI to face RB Leipzig! ????— Manchester City (@ManCity) December 7, 2021
XI | Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish
SUBS | Ederson, Carson, Dias, Sterling, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity pic.twitter.com/IgDRAKNbSV
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