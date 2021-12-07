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Зинченко выйдет в старте Сити на Лейпциг, Соболь остался в запасе на ПСЖ

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Последний тур Лиги чемпионов стартует двумя матчами

Зинченко выйдет в старте Сити на Лейпциг, Соболь остался в запасе на ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

Александр выйдет на этот матч в стартовом составе.

А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь матч против ПСЖ начнет в запасе. Тут отметим, что украинец недавно перенес простуду.

Напомним, что оба матча начнутся в 19:45.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 19:35
Сити все задачи решил, можна и Зину выпустить. Пускай понтуется.
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