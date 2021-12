Зинченко выйдет в старте Сити на Лейпциг, Соболь остался в запасе на ПСЖ

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

Александр выйдет на этот матч в стартовом составе.

А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь матч против ПСЖ начнет в запасе. Тут отметим, что украинец недавно перенес простуду.

Напомним, что оба матча начнутся в 19:45.

Your City XI to face RB Leipzig! ????



XI | Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish



SUBS | Ederson, Carson, Dias, Sterling, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity pic.twitter.com/IgDRAKNbSV