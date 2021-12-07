Зинченко выйдет в старте Сити на Лейпциг, Соболь остался в запасе на ПСЖ

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко примет участие в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

Александр выйдет на этот матч в стартовом составе.

А вот украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь матч против ПСЖ начнет в запасе. Тут отметим, что украинец недавно перенес простуду.

Напомним, что оба матча начнутся в 19:45.