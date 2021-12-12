Петряк в пятый раз в этом сезоне забил за Фехервар

В рамках 16-го тура чемпионата Венгрии "МТК Будапешт" в столице принимал "Мол Фехервар". Гости, находящиеся выше по турнирной таблице, забили по голу в каждом из таймов и одержали победу со счетом 0:2. Второй мяч в свой актив записал украинец Иван Петряк на 90+4 минуте.

Это уже пятое взятие ворот вингера в этом сезоне. Также в его активе два ассиста. Кстати, совсем скоро Ивану подчинится отметка в 25 голов за "Фехервар": осталось забить один раз.

Петряк провел на поле весь матч, как и другой украинец Евгений Макаренко.

Сейчас "Фехервар" идет четвертым в чемпионате Венгрии, уступая первому "Ференцварошу" шестью очками. И это еще при двух матчах в запасе команды Зубкова.

Напомним, что Петряк находится в команде с 2019 года. Макаренко перешел в "Фехервар" в начале этого сезона.