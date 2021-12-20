Зинченко: Не самый лучший день в офисе, но потрясающий результат

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями после выездной разгромной победы над "Ньюкаслом" в матче 18-го тура АПЛ.

"Не самый лучший день в офисе, но все равно потрясающий результат. Вперед к большему, "Ман Сити", – написал Зинченко в своем инстаграме.

Украинец принял участие в двух голах "горожан": сначала Александр сделал предголевой пас на гол Диашу, а во втором тайме ассистировал Марезу.