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Зинченко: Не самый лучший день в офисе, но потрясающий результат

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Зинченко: Не самый лучший день в офисе, но потрясающий результат

Фото: facebook.com/mancity

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями после выездной разгромной победы над "Ньюкаслом" в матче 18-го тура АПЛ.

"Не самый лучший день в офисе, но все равно потрясающий результат. Вперед к большему, "Ман Сити", – написал Зинченко в своем инстаграме.

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Украинец принял участие в двух голах "горожан": сначала Александр сделал предголевой пас на гол Диашу, а во втором тайме ассистировал Марезу.

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл Александр Зинченко
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