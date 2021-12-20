Зинченко: Не самый лучший день в офисе, но потрясающий результат
Саша прокомментировал погром "сорок"
Фото: facebook.com/mancity
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями после
"Не самый лучший день в офисе, но все равно потрясающий результат. Вперед к большему, "Ман Сити", – написал Зинченко в своем инстаграме.
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Украинец принял участие в двух голах "горожан": сначала Александр сделал предголевой пас на гол Диашу, а во втором тайме ассистировал Марезу.
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