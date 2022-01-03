Миколенко – братьям Суркисам: В моей памяти всегда будет признательность за вашу помощь

Уже бывший защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который перешел в английский "Эвертон" , поблагодарил братьев Суркисов.

"Огромные слова благодарности Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу. За доверие, уверенность и все условия для роста. В моем сердце всегда будет "Динамо", в моей памяти всегда будет признательность за вашу помощь. Желаю вам и команде новых побед, удачи и оставаться лучшей командой Украины", – написал Миколенко.

Напомним, что Миколенко – воспитанник киевского "Динамо". За первую команду “бело-синих” он дебютировал в августе 2017-го и с тех пор провел 132 матча, записав в свой актив семь голов и 20 ассистов.