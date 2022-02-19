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Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE

Наши за границей
(24 голосов)

Следим за украинским трансферным рынком

Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE

UA-Футбол
Новина українською

Трансферный центр UA-Футбол возобновляет работу! В одной новости вы всегда сможете узнать последние и самые свежие новости о переходах украинских игроков: мы каждый день собираем для вас всё самое важное из мира УПЛ, Первой и Второй профессиональных лиг, а также слухи и официальные переходы, связанные с украинскими футболистами за границей. Мы обновляемся ежедневно, поэтому вы можете узнавать свежие новости новости из нашего онлайна в любое время суток.

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Комментарии (23)
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fato30
07.02.2022 в 19:40
vp tennis com(ввести в гугл) - Инсайдерская информация от первоисточника. Бесплатные прогнозы для новых пользователей(до конца акции 6 дней). Заходим и забираем пока есть такая возможность
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+7
-1
avatar
Rufius (Запорожье)
07.02.2022 в 17:28
Запорізький клуб підписав контракт із перспективним футболістом Богданом Векляком, який має досвід виступів у Прем’єр-лізі
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+1
-2
avatar
zloyded (Киев)
07.02.2022 в 08:58
А Металіст команда УПЛ, що його так піарять? Чи-то вже перед Ярославським, авансом, так прогинаються?! Про інші команди Першої ліги так не пишуть...
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+5
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.02.2022 в 11:55
ДК когда вы уже нажрётесь --пополнение в конюшню а своих куда девать будете в стойло
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+2
-9
avatar
zloyded (Киев)
07.02.2022 в 08:59
А ким Динамо поповнилось, подробиці можна, чи різні фейки вам голову набили?!
Ответить
+9
-1
fato26
04.02.2022 в 10:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.02.2022 в 12:03
Коноплянка нікому не потрібен
Ответить
+4
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 11:35
кому этот Громов нужен как и Коноплянко
Ответить
+7
-3
Dalskyi (Sviaschene)
25.01.2022 в 10:09
Як розмовляєшь, таке і Чорноморець.
Ответить
+3
-4
avatar
Полiccя (Житомир)
30.01.2022 в 12:49
Не обращай внимания на этого хама и быдлана
+3
-3
ysebe1970 (Бровары)
31.01.2022 в 11:43
Их бы одесситам там и за вышку зацепились..
Ответить
+1
0
avatar
Maldini (Киев)
22.01.2022 в 10:23
Лучшие уезжают за"бугор",печально!А к нам едут "бразилы!"в лучшем случае!Скоро у нас будет чемпионат Африки!
Ответить
+7
-3
avatar
zloyded (Киев)
07.02.2022 в 09:00
Подякуй Ахметову з Ярославським, то чисто "українські" клуби і про збірну України саме вони дбають
Ответить
+7
-1
Buran60 (Харьков)
07.02.2022 в 17:42
Карту купи ЛАПОТЬ!
Ответить
+2
0
Volder (Ков)
11.02.2022 в 17:54
чем плохо что к нам едут иностранцы? или у тебя проблемы с расизмом? это не ссср кто где хочет там и играет, если умеет
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0
0
Savage0059 (Kyiv)
22.01.2022 в 10:14
Интересно наблюдать за Черноморцем и Металлистом. Остальные - скучно, Динамо откровенно жаль :)
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+7
-5
Volder (Ков)
11.02.2022 в 17:55
и чем же интересно? кроме пиара ничего интересного и толкового нет, пафос и понты
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0
0
Виктор М (Б-Днестр.) (Белгород-Днестровски)
16.01.2022 в 10:15
ГРИ пожалеет, что отказался от Бугая, заменив на бездарного Русина
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+1
-3
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 13:00
А без Русина скучно: кто ж будет воду мутить по поводу своей гениальности?
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0
-1
Caballero (DC)
15.01.2022 в 10:22
"в КиЇві" - де вас тупаків, б...дь, набирають...
Ответить
+4
-2
vlapa (Киев)
15.01.2022 в 14:52
"в Київі" - це нормально, на фоні деяких "перлів" не будемо казати кого
Ответить
+3
0
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 12:59
Не "нормально", а "ще нормально"
+1
0
Volder (Ков)
11.02.2022 в 17:56
это жесть, не умеют писать на родном языке, а ведь в школе 10 лет учили и не хватает мозгов элементарное слово написать
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+1
0


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