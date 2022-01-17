Известны планы Металлиста, Кривбасса, Горняка-Спорта и Полесья. Все спарринги клубов Первой лиги

Клубы украинской Первой лиги чуть позже по сравнению с УПЛ, но также включаются в подготовку ко второй части сезона. Напомним, что официальные матчи во втором по статусу дивизионе страны начнутся только в марте, поэтому у команд будет достаточно времени, чтобы провести спарринги или даже поучаствовать в зимних турнирах.