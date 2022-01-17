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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны планы Металлиста, Кривбасса, Горняка-Спорта и Полесья. Все спарринги клубов Первой лиги

Первая лига
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Все матчи в одной таблице

Известны планы Металлиста, Кривбасса, Горняка-Спорта и Полесья. Все спарринги клубов Первой лиги

Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Клубы украинской Первой лиги чуть позже по сравнению с УПЛ, но также включаются в подготовку ко второй части сезона. Напомним, что официальные матчи во втором по статусу дивизионе страны начнутся только в марте, поэтому у команд будет достаточно времени, чтобы провести спарринги или даже поучаствовать в зимних турнирах.

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В статье: Волынь (Луцк) Олимпик (Донецк) ФК Краматорск Кривбасс (Кривой Рог) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Подолье (Хмельницкий) Полесье (Житомир) ВПК-Агро (Шевченковка) ФК Ужгород Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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