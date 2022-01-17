Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны планы Металлиста, Кривбасса, Горняка-Спорта и Полесья. Все спарринги клубов Первой лиги
Все матчи в одной таблице
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
Клубы украинской Первой лиги чуть позже по сравнению с УПЛ, но также включаются в подготовку ко второй части сезона. Напомним, что официальные матчи во втором по статусу дивизионе страны начнутся только в марте, поэтому у команд будет достаточно времени, чтобы провести спарринги или даже поучаствовать в зимних турнирах.
Читайте такжеВсе трансферы Первой лиги Украины. Зима-2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря расторгла контракт с легионером
- Лев не умирает, а просто ложится спать, или Как смерть Фоэ помогла спасти Эриксена
- У Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января
- Новичок Металлиста: Были и другие варианты, но я уже их не рассматривал
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...