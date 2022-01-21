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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матчи Карпат с Волынью и Агробизнесом, Левый Берег на мемориале Макарова. Все спарринги клубов Второй лиги

Вторая лига
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Матчи Карпат с Волынью и Агробизнесом, Левый Берег на мемориале Макарова. Все спарринги клубов Второй лиги

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за жизнью в последнем профессиональном дивизионе Украины, где в середины-конца января клубы возвращаются к работе и начинают подготовку ко второй части сезона. Информация обновляется по мере её появления на официальных ресурсах. Поэтому информая о некоторых матчах может появляться с запозданием.

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В статье: Буковина (Черновцы) Энергия (Новая Каховка) МФК Николаев Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Любомир (Ставище) СК Полтава Диназ (Вышгород) ФК Никополь Днепр (Черкассы) Нива (Винница) Виктория (Николаевка) Таврия Симферополь ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье) Кристалл (Херсон) ФК Волчанск Скорук (Томаковка) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Перемога (Днепр) Яруд (Мариуполь) ФК Сумы Левый берег (Киев) Мункач (Мукачево) Карпаты (Львов) ФК Тростянец АФСК (Киев)
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