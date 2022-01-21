Вторая лига
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Матчи Карпат с Волынью и Агробизнесом, Левый Берег на мемориале Макарова. Все спарринги клубов Второй лиги
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Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за жизнью в последнем профессиональном дивизионе Украины, где в середины-конца января клубы возвращаются к работе и начинают подготовку ко второй части сезона. Информация обновляется по мере её появления на официальных ресурсах. Поэтому информая о некоторых матчах может появляться с запозданием.
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