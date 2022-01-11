Миколенко признался, что сильно нервничал в начале матча с Халлом
Украинец отыграл 120 минут в Кубке Англии
Фото: evertonfc.com
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в интервью клубной пресс-службы рассказал о своем дебютном матче против "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии. 22-летний украинец отыграл на поле 120 минут.
"Я был не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.
Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.
Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне удалось испытать такую поддержку во время моего первого визита на "Гудисон Парк" ( чтобы посмотреть игру "Эвертона" в АПЛ против "Брайтона" на следующий день после перехода) я был впечатлен.
Но было невероятно получить такую поддержку в выездном матче. Я очень благодарен болельщиками, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка.
Это была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка, и для меня было здорово выиграть свою первую игру. Я очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке. Я рад, что команда победила, и хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.
Быть здесь - это потрясающе. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался. Последний раз я играл около месяца назад (12 декабря в составе "Динамо" против "Зари" - прим.) Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось", - сказал Миколенко.
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