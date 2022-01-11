  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко признался, что сильно нервничал в начале матча с Халлом
В тренде

Миколенко признался, что сильно нервничал в начале матча с Халлом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отыграл 120 минут в Кубке Англии

Миколенко признался, что сильно нервничал в начале матча с Халлом

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в интервью клубной пресс-службы рассказал о своем дебютном матче против "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии. 22-летний украинец отыграл на поле 120 минут.

"Я был не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.

Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне удалось испытать такую поддержку во время моего первого визита на "Гудисон Парк" ( чтобы посмотреть игру "Эвертона" в АПЛ против "Брайтона" на следующий день после перехода) я был впечатлен.

Читайте такжеСабо - о Миколенко: Проблема в том, что в Эвертоне очень часто меняют тренера

Но было невероятно получить такую поддержку в выездном матче. Я очень благодарен болельщиками, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка.

Это была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд Кубка, и для меня было здорово выиграть свою первую игру. Я очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке. Я рад, что команда победила, и хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.

Быть здесь - это потрясающе. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался. Последний раз я играл около месяца назад (12 декабря в составе "Динамо" против "Зари" - прим.) Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось", - сказал Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Эвертон

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
11.01.2022 в 14:14
Угомонитесь!Неужели на этих страницах будут комментировать каждый пук Миколенко.?
Ответить
0
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
11.01.2022 в 14:15
Мы об игроке сборной если что)))
Ответить
+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
11.01.2022 в 14:09
Несмотря на это, и на такой себе, неприятный момент с голом в ворота Эвертона, после стандарта - выглядел Виталий Миколенко - прилично, а для первого матча за английский клуб - так тем более
Ответить
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
11.01.2022 в 14:15
Кашу маслом не испортил ну и ладно, а победителей не судят. Вынос мяча из ворот=жк, как то так.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...