Миколенко признался, что сильно нервничал в начале матча с Халлом

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко в интервью клубной пресс-службы рассказал о своем дебютном матче против "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии. 22-летний украинец отыграл на поле 120 минут.

"Я был не очень доволен своей игрой в первые пару минут, так как сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих товарищей по команде, которые действительно помогли сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне.

Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.

Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне удалось испытать такую поддержку во время моего первого визита на "Гудисон Парк" ( чтобы посмотреть игру "Эвертона" в АПЛ против "Брайтона" на следующий день после перехода) я был впечатлен.