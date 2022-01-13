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Малиновский: Основная задача Аталанты - попасть в Лигу чемпионов

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец рассказал о главной цели своей команды

Малиновский: Основная задача Аталанты - попасть в Лигу чемпионов

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о целях и задачах своего клуба на нынешний сезон.

"Задача команды – занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат. Соперники очень сильны: и "Милан", и "Интер", и "Наполи" сейчас набирает ход, и "Ювентус". Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это "Рома", "Лацио", "Фиорентина" и другие. Поэтому во втором круге нам будет очень тяжело.

Я считаю, что наша основная задача – попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство у команды задачи нет", – сказал Малиновский.

В нынешнем сезоне украинец провел в составе команды из Бергамо 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.01.2022 в 15:46
Как и у всех)))
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