Малиновский: Основная задача Аталанты - попасть в Лигу чемпионов
Украинец рассказал о главной цели своей команды
Фото: facebook.com/atalantabc
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о целях и задачах своего клуба на нынешний сезон.
"Задача команды – занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат. Соперники очень сильны: и "Милан", и "Интер", и "Наполи" сейчас набирает ход, и "Ювентус". Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это "Рома", "Лацио", "Фиорентина" и другие. Поэтому во втором круге нам будет очень тяжело.
Я считаю, что наша основная задача – попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство у команды задачи нет", – сказал Малиновский.
В нынешнем сезоне украинец провел в составе команды из Бергамо 23 матча, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи.
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