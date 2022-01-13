Малиновский: Основная задача Аталанты - попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о целях и задачах своего клуба на нынешний сезон.

"Задача команды – занять то место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат. Соперники очень сильны: и "Милан", и "Интер", и "Наполи" сейчас набирает ход, и "Ювентус". Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это "Рома", "Лацио", "Фиорентина" и другие. Поэтому во втором круге нам будет очень тяжело.

Я считаю, что наша основная задача – попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство у команды задачи нет", – сказал Малиновский.