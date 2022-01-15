Зинченко попал в символическую сборную игроков с недостатком игровой практики

Интересную символическую сборную первой части сезона составил аналитический портал Transfermarkt.

Аналитики сайта составили свою версию сборной из футболистов команд топ-5 лиг Европы, с недостатком игрового времени в своих клубах.

Попал в эту команду и украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

Полностью данная необычная команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед);

Защитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити), Джо Гомес (Ливерпуль), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Джафет Танганга (Тоттенхэм);

Полузащитники: Танги Ндомбеле (Тоттенхэм), Марсель Забитцер (Бавария), Хаким Зиеш (Челси);

Нападающие: Леон Бэйли (Астон Вилла), Тимо Вернер (Челси), Николя Пепе (Арсенал).

Напомним, что в текущем сезоне Зичненко провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал два ассиста.