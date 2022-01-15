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Зинченко попал в символическую сборную игроков с недостатком игровой практики

Наши за границей
(1 голосов)

Transfermarkt знает все

Зинченко попал в символическую сборную игроков с недостатком игровой практики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Интересную символическую сборную первой части сезона составил аналитический портал Transfermarkt.

Аналитики сайта составили свою версию сборной из футболистов команд топ-5 лиг Европы, с недостатком игрового времени в своих клубах.

Попал в эту команду и украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

Полностью данная необычная команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед);

Защитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити), Джо Гомес (Ливерпуль), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Джафет Танганга (Тоттенхэм);

Полузащитники: Танги Ндомбеле (Тоттенхэм), Марсель Забитцер (Бавария), Хаким Зиеш (Челси);

Нападающие: Леон Бэйли (Астон Вилла), Тимо Вернер (Челси), Николя Пепе (Арсенал).

Напомним, что в текущем сезоне Зичненко провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал два ассиста.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
15.01.2022 в 01:13
Автор, нужно было в статье критерий попадания в эту символическую сборную... САМЫЕ ДОРОГИЕ игроки из топ-5, не имеющих игровой практики
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0
Dimka26 (Чернигов)
15.01.2022 в 01:38
указать*
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.01.2022 в 01:10
А у Ярмоленка есть практика? пххпхп
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+1
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