Зинченко попал в символическую сборную игроков с недостатком игровой практики
Transfermarkt знает все
Getty Images / Global Images Ukraine
Интересную символическую сборную первой части сезона составил аналитический портал Transfermarkt.
Аналитики сайта составили свою версию сборной из футболистов команд топ-5 лиг Европы, с недостатком игрового времени в своих клубах.
Попал в эту команду и украинский защитник
Полностью данная необычная команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед);
Защитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити), Джо Гомес (Ливерпуль), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Джафет Танганга (Тоттенхэм);
Полузащитники: Танги Ндомбеле (Тоттенхэм), Марсель Забитцер (Бавария), Хаким Зиеш (Челси);
Нападающие: Леон Бэйли (Астон Вилла), Тимо Вернер (Челси), Николя Пепе (Арсенал).
Напомним, что в текущем сезоне Зичненко провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал два ассиста.
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