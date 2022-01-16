Ковалец: Тренерская работа на высоком уровне никуда от Шевченко не денется

Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал увольнение своего соотечественника и коллегу по специальности Андрея Шевченко с поста главного тренера “Дженоа” :

“ — Сергей Иванович, каково ваше видение данной ситуации?

— Наверняка большинство футбольных людей начало следить за выступлением “Дженоа” после того, как эту команду возглавил Андрей Шевченко, украинский тренер в топ-чемпионате. Да, очень хотелось, чтобы наш специалист себя проявил на таком уровне. Но нужно было понимать, что, принимая команду по ходу сезона, тем более, с огромными проблемами, выдать максимум очень сложно. Не стоит забывать, что в “Дженоа” сменилось руководство, пришел новый спонсор. Шевченко стал заложником ситуации в клубе. К тому же ему элементарно не хватило опыта работы на клубном уровне в такой сложной ситуации.

— Не имея опыта такой работы, получается, что Шевченко рисковал, принимая аутсайдера Серии А?..

— Действительно. Однако для меня наиболее неприятным сюрпризом стал уровень футболистов “Дженоа”. Я не думал, что в команде элитного дивизиона Италии могут быть такие слабые исполнители. Это отчетливо было видно по технической оснащенности игроков, скорости принятия решений на футбольном поле. После одного из матчей, находясь в студии, я сказал, что эта забава не имеет не единой перспективы. Была надежда на то, что Шевченко и его помощник Мауро Тассотти выгребут за счет того, что знают итальянский футбол изнутри, но не получилось сыграть чисто на результат, не вышло снять напряжение с подопечных.

— Пошли ли на пользу Шевченко эти два с небольшим месяца у руля “Дженоа”?

— Здесь важно правильно проанализировать, проведенную работу. Не Шевченко довел команду до таких результатов. Опять же, тренеру не хватило опыта, он был зажат в психологических тисках. Очень надеюсь, что даже после столь непродолжительное пребывание у руля команды закалит Шевченко. Опыт руководства сборной показал, что тренерская работа на высоком уровне никуда от Шевченко не денется”, - сказал Ковалец.