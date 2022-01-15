Официально. Дженоа уволила Андрея Шевченко
К работе вернется бывший наставник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Дженоа" уволила с должности главного тренера украинского специалиста Андрея Шевченко. Об этом "грифоны" сообщили на своем официальном сайте.
???????? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
???? https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC
Наставник возглавил команду 7 ноября прошлого года, но с тех пор вместе со своими подопечными смог одержать лишь одну победу против "Салернитаны" в Кубке Италии со счетом 1:0. Символично, что последним матчем Шевченко во главе "Дженоа" стал поединок того же Кубка Италии против "Милана", в котором "грифоны" потерпели поражение в дополнительное время.
В рамках Серии А "Дженоа" за два месяца завоевала всего три очка за девять матчей и опустилась на 19 место в Серии А. Сейчас от спасательной 17-й позиции команду отделяет пять зачетных пунктов.
В официальном обращении генуэзский клуб поблагодарил за проделанную работу и сообщил, что в ближайшее время командой будет руководить уже бывший тренер "Дженоа U-17" Абдулай Конко. А вот Фабрицио Романо сообщает, что следующим постоянным наставником грифонов будет предыдущий перед украинским специалистом тренер Давиде Баллардини.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб Шевченко получит 20 млн евро за расторжение контракта.
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