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Официально. Дженоа уволила Андрея Шевченко

Наши за границей
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(6 голосов)

К работе вернется бывший наставник

Официально. Дженоа уволила Андрея Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Дженоа" уволила с должности главного тренера украинского специалиста Андрея Шевченко. Об этом "грифоны" сообщили на своем официальном сайте.

Наставник возглавил команду 7 ноября прошлого года, но с тех пор вместе со своими подопечными смог одержать лишь одну победу против "Салернитаны" в Кубке Италии со счетом 1:0. Символично, что последним матчем Шевченко во главе "Дженоа" стал поединок того же Кубка Италии против "Милана", в котором "грифоны" потерпели поражение в дополнительное время.

В рамках Серии А "Дженоа" за два месяца завоевала всего три очка за девять матчей и опустилась на 19 место в Серии А. Сейчас от спасательной 17-й позиции команду отделяет пять зачетных пунктов.

В официальном обращении генуэзский клуб поблагодарил за проделанную работу и сообщил, что в ближайшее время командой будет руководить уже бывший тренер "Дженоа U-17" Абдулай Конко. А вот Фабрицио Романо сообщает, что следующим постоянным наставником грифонов будет предыдущий перед украинским специалистом тренер Давиде Баллардини.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Шевченко получит 20 млн евро за расторжение контракта.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Комментарии (77)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
15.01.2022 в 15:30
И какой смысл вообще был подписывать Шеву? Им нужен кризисный тренер, реальный специалист, и то не факт что этот гипотетический специалист смог бы оставить их в серии А, Шевченко это имя но не тренер который может в таких условиях что то сделать, так как он этого никогда не делал до этого, у него нет опыта с клубами, нужно было начинать с Миная, но поздно, там теперь Шаран, который как тренер по сильнее будет…
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0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
15.01.2022 в 15:28
Далеко не каждый сколько заработает за такой промежуток времени...Даже УАФ рядом не стоит.Шева красавец конечно -и в Италии побывал и денег заработал и готов двигаться дальше
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0
0
kalan-86 (Анкара)
15.01.2022 в 15:27
Да уж, из 11 игр Шевченко у руля этого недоклуба были : Милан, Ювентус, Рома, Лацио, Милан, Аталанта. То есть, больше половины игр, в принципе не выигрываемых с таким составом. Я уже не говорю, что Сассуоло и Удинезе, команды более стабильные. Получается, что только Специя и Салернитана оставались, у одних выиграли, другим проиграли. Шевченко очень сильно ошибся с выбором, он его сделал сердцем, а нужно было делать холодной головой. Удачи Шева. А Дженоа ,в следующем сезоне, желаю не вылететь в Серию С.
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+1
0
krakow (Херсон)
15.01.2022 в 15:22
Наконец-то,награда нашла героя. Мерзавца по жизни, публично выперли взашей...Динамовцы,подберите легенду, Все в природе должно соответствовать.Прах к праху,дерьмо к дерьму.
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-4
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okolegko (Київ)
15.01.2022 в 15:21
Недовго грала музика. В останньому випуску Татотаке розклали по поличкам, чому звільняють Шеву та чому він не зміг нічого вдіяти в Дженоа
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+1
0
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дід Сашко
15.01.2022 в 15:13
Чисте відмиваня грошей.Лям Шеві і компанії остаток в кишеню власнику-приблизно так.Дженоа 100 відсотково на пониження з останього місця .
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.01.2022 в 15:06
Якось тупо знов призначати старого тренера. Невже інших немає, гроші ж мають нові власники.Шеві побажаю удачі, щоб знайшовся новий клуб, в якому він проявити міг би себе. Помаленьку досвіду набирається...
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+2
0
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zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:12
Немає в них грошей, бо навіть невзмозі були підсилити команду під Шевченка і потім на результати подивитись! Якісь неуки у керівництві клубу! Ну то їхні проблеми
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+1
0
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simargl (Чернигов)
15.01.2022 в 15:03
Так можно работать... 20 лямов и отмучалась старушка. На этой позитивной ноте карьеру тренера можно и завершать.
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+2
0
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zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:03
Дженоа - то їхні проблеми і головний біль! А у даній ситуації Шевченку можна лише поаплодувати за поповнення свого банківського рахунку і рахунків своїх помічників!
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+2
-1
krakow (Херсон)
15.01.2022 в 15:01
Теперь шева и адепты его таланта,тримайте кулачки за вылет "Дженоа". Если она останется,или не дай бог подымется...
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0
-4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.01.2022 в 14:59
Шева, здери з них побільше грошей та нехай катяться в Серію В. Таким переляканим ідіотам нема що робити у вищому дивізіоні. Менеджмент рівня напіваматорських клубів, переплюнули навіть Минай. От тільки в подальшому головою думай, коли на щось підписуєшся.
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+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
15.01.2022 в 15:04
А хто його тепер куди візьме тренером?
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+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.01.2022 в 15:04
Даже Минац не рискнул Шеву пригласить тренером
Ответить
+3
-1
Dnepr_88
15.01.2022 в 14:55
Дженоа на вылет,эту команду и капитан Америка не спасёт,Шева в Бенфику !!
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+3
-2
fan sd
15.01.2022 в 15:19
кому он(шевченко)теперь нужен?
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
15.01.2022 в 14:52
Сейчас после трансферов команда начинает играть,а эти идиоты уволят Шеву и вернут Баллардини этого! Тупорылые
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+1
-3
ivor (Lviv)
15.01.2022 в 14:52
Не вважаю його тренером, хоч футболіст був видатний.
Ответить
+6
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.01.2022 в 14:51
По-моему тут абсолютно неважно какой Шева тренер. Можно сказать однозначно что руководство клуба либо идиоты, либо крутят непонятные нам схемы. Если Шева не тренер, то идиоты потому что его взяли, если тренер, то идиоты что выгнали так быстро. В любом случае Шева денег срубил, а по поводу репутации спорно, если он там совсем не напорол где-то как с Королевской, то эти два месяца на его репутацию не повлияют, за два месяца, без сборов, даже Луч с ДК ничего не сделал бы).
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.01.2022 в 14:55
Почему же. Кризисные менеджеры могут вытащить клуб с вылета за месяц. Это было даже в упл.
Ответить
+3
-2
avatar
zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:06
Ну-ну Вытащить? Эти менеджеры будут на поле выходить или ноги и мозги тем игрокам вправлять?!
+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.01.2022 в 15:21
Что это меняет? Они идиоты, потому что взяли человека, который никогда не был замечен в роли кризисного менеджера, а сейчас удивляются что Шева им не является. Это называется пальцем в небо.
+2
0
avatar
zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:05
Кто на Западе про ту Королевскую знает? Да и тут это лишь посмеяться
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.01.2022 в 15:18
Я имею ввиду, что может быть он выставил себя там полным идиотом, как тут с Королевской. У всех бывают идиотские ситуации и поступки. У гениев и идиотов их обычно больше. Кто есть Шева за пределами футбольного поля я, лично, не знаю. По СМИ судить о человеке сложно. Я думаю со временем информации появится больше, чтобы сложить более- менее объективное мнение.
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
15.01.2022 в 15:29
Хто-хто... гравець у гольф
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
15.01.2022 в 14:50
Чем сильней футболист,тем слабее в тренерской карьере, У Ряброво карьера футболиста не сложилась,зато в тренерской работе неплохо, Чемпион с ДК,Ференцем незнаю как там с саудитами не слежу
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+2
-3
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
15.01.2022 в 15:03
У Реброва в Европе не сложилось, а это далеко не вся его карьера футболиста, так что не надо писать чепуху.
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+3
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
15.01.2022 в 15:27
Это про всех,а сравнение нашей неньки футболеров для общего понимания...Марадонна был ох..енным тренером? а то что у наших футболистов не получается в европе то их проблемма,от этого они перестают быть футболистами, так как европа показатель класса футболиста, у Шевы класс был,у Ребра нет.. Марадонна был Богом для когото а тренером неважнецким,как простой теоретик,не футболист признан тренером года,может и мира
0
0
avatar
zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:07
Хотелось-бы посмотреть на Реброва в Дженоа! А не имея такой возможности, подобные сравнения - пустое место!
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+1
-2
Bandura (Klagenfurt)
15.01.2022 в 14:41
а тепер не полінуйтеся і зайдіть на сайти дженоа в фейсбуці і твіттері-90 відсотків вболівальників не підтримує цього рішення…шо за банда дибілів в тому Дженоа…американським власникам тре напевно Тед Лассо в команду
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+3
-4
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vadooo (Слатино)
15.01.2022 в 14:40
Какая-то многоходовочка мафии. Пришел-обделался- 20 лямов получил и ушел !
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+6
0
avatar
zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:09
Кто обделался! Может он должен был на поле выходить и игру улучшать, голы забивать?! Вот руководство Дженоа обделалось и это неопровержимый факт!
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+3
-1
avatar
vadooo (Слатино)
15.01.2022 в 15:20
Конечно Шева обделался. При назначении на тренера он пообещал президенту клуба что с имеющимися игроками он исправит положение и ................
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.01.2022 в 14:37
А вони після збірної не бачили що його не варто брати?
Ответить
+7
-5
avatar
zloyded (Киев)
15.01.2022 в 15:10
Після збірної і 1/4 фіналу на Євро?! Ви нічого не сплутали, чи ваш мозок пошкодила пропаганда від Паффліна?!
Ответить
+3
-1
ukatan (Харьковская обл.)
15.01.2022 в 14:37
Ну зато деньжат срубит на шару. Правда удар по тренерской репутации очень сильный. Хотя, была ли она - репутация?
Ответить
+6
-3
avatar
WuTаng (Київ)
15.01.2022 в 14:35
Андрюх, давай в Динамо! Не пропадать же не оціненому таланту без роботи!
Ответить
+4
-4
avatar
ascent (Луксор)
15.01.2022 в 14:34
Подождем, может через час опровержение напишут...
Ответить
+3
-3
Caballero (DC)
15.01.2022 в 14:32
Образливо до глибини душі, до сліз читати огидні коментарі диванних ексПЕРДІВ про легенду українського футболу. Щоб ви здохли!!!
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+3
-12
чалагач (Киев)
15.01.2022 в 14:39
як футболіст-легеннда як тренер- легейда як людина-пазік
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+6
-1
kukarekin (Одесса)
15.01.2022 в 14:28
Суркисня ему что-то найдет в эмиратах, чуть погодя. А сейчас ай лайк ландон энд пазик, с полгодика отдохнет, поиграет в гольф, скатает с семейкой на какоето комо или болеарские острова...
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+5
-6
Djon (Киев)
15.01.2022 в 15:09
чому в Еміратах? хай чорножопець очолює, там усі динамівці
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0
-1
avatar
okolegko (Київ)
15.01.2022 в 15:31
Він ще може в Азії чи в США когось потренувати...
Ответить
0
0
Caballero (DC)
15.01.2022 в 14:28
2 місяці 8 днів роботи - зарплата на порядки більша, ніж за 5 років у збірній. ЦЕ УСПІХ. Чекаємо на Андрія Миколайовича в Україні!!! Повага Легенді!
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+1
-7
avatar
simargl (Чернигов)
15.01.2022 в 15:08
В Динамо ждем летом !!!!!
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.01.2022 в 14:25
Сам виноват, туда влез! Это даже к лучшему! Но вообще прикольно, после матчей со всеми грандами только начали покупать игроков и уволили тренера)))) Чтобы вылетела эта Дженоа и не возвращалась!
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+1
-4
Limpus (Александрия)
15.01.2022 в 14:25
ой, а сколько хайпа то было)) У нас переоцененные футболисты, переоцененные тренеры и т.д. Как всегда бежим впереди паровоза...
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+6
-1
kukarekin (Одесса)
15.01.2022 в 14:23
Теперь с нуля, но он не пропадет. Беляш взул несколько клубов особенно фк москва и улыбается припеваючи, зато имидж потерял, так и с андреем похоже будет. Полез не туда.
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
15.01.2022 в 14:19
Взяти тренера в поломану і розбиту команду, і вигнати його не купивши йому хоч яких небудь гравців, то сильно. Хочу побачити як новий тренер буде витягувати їх з болота. Точніше подивлюсь в кінці сезону, тепер мені пох*й на них. Єдине питання, нах*я Шева туда поліз...
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+5
-2
чалагач (Киев)
15.01.2022 в 14:23
Взяти тренера ? -а де ти тренеееееенеееера бачив?
Ответить
+5
-2
avatar
walcom (Киев)
15.01.2022 в 14:23
бабала зрубити, ні?
Ответить
+3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
15.01.2022 в 14:24
Ходили слухи, что Берлускони сбил его с пантелику, а он повелся и полез в Италию, ну то таке...
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
15.01.2022 в 15:11
А 20 млн. євро.?
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0
0
Yurgensal (Северодонецк)
15.01.2022 в 14:18
Теперь только гольф:)
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+5
-2
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satellite (Харьков)
15.01.2022 в 14:18
Что не делается,всё к лучшему. Вот только что там выплатой тренерскому штабу??? За такое короткое время и с такой запущенной командой любой тренер не в помощь.
Ответить
+3
-1
чалагач (Киев)
15.01.2022 в 14:27
Вернидуб он таки не любий тренер:)))
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+1
-1
Caballero (DC)
15.01.2022 в 14:29
Не рахуйте чужі гроші. Шева наша ЛЕГЕНДА як гравець і як тренер.
Ответить
+2
-6
Dimka26 (Чернигов)
15.01.2022 в 14:45
Як тренер))))
+2
-1
artem06725 (Мариуполь)
15.01.2022 в 14:16
Срубил бабла на глупом руководстве Дженоа, но репутацию себе подпортил. 1-1 получается)
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.01.2022 в 14:15
Дженоа клуб полнейших идиотов! Уволить тренера, назначить Шеву, не дать ему ни нормальных игроков, ни достаточно времени и при этом требовать результатов. В итоге уволить человека через 11 игр и взять обратно старого тренера, которого перед этим тоже уволили за плохие результаты. Просто дебилы в руководстве Дженоа. Желаю им теперь скорейшего падения на дно турнирной таблицы и вылета в Серию Б. Да будет так! Аминь!
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+9
-4
avatar
WuTаng (Київ)
15.01.2022 в 14:39
Хлопці прозріли. На фоні Андрюхи минулий тренер став виглядати не таким вже поганим варіантом
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+4
-2
karundid (Lviv)
15.01.2022 в 14:14
Жодний адекватний тренер не прийняв би команду на "дні" в ході чемпіонату.Невдалий початок клубної тренерської кар"єри,іміджеві втрати, але не фінансові.
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+7
-1
magnum power (БОМЖ)
15.01.2022 в 14:14
один фейл – королевська, другий – Дженоа. а що було у збірній?
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+7
0
Caballero (DC)
15.01.2022 в 14:30
У збірній був 1/4 фіналу Евро2020!!! Ганьба Вам!!!!!!!
Ответить
+2
-8
magnum power (БОМЖ)
15.01.2022 в 14:37
але запам'яталися боягузливий футбол вічно втомлених футболістів, 5 хвилин із голландцями, 25 хвилин із македонцями та подвійний фарт зі шведами. і Влада Седан)).
+5
-1
efim423 (odessa)
15.01.2022 в 14:36
в сборной его кум побыстрочку слил после ЧЕ , в итоге Шева только выйграл от того увольнения
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0
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
15.01.2022 в 14:13
Надо было дать доработать. Посмотрим, что получится у нового тренера.
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0
-1
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Napoli
15.01.2022 в 14:10
Идти туда было изначальным самоубийством для карьеры, но я верил что у него получится. Ну а теперь пох на то Дженоа, пусть хоть в серию D падает
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+3
-3
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
15.01.2022 в 14:09
Это не спасет эту команду, нечего ее не спасет кроме денег на трансферы и твердости в увольнении старых футболистов. Но как видим Дженоа жлобы, и надеются на тренера палочку выручалочку. Хм может они хотели что бы Шева сам на поле вышел и забил.
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+1
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
15.01.2022 в 14:09
Гы-гы-гы :) Давай, Шева, в родное Динамо, мы верим в твой тренерский талант!!!
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+6
-6
Djon (Киев)
15.01.2022 в 15:10
черніговно, тебе ніхто не питає
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2022 в 14:07
а в минай уже шарана пригласили...
Ответить
+8
-4
Yurgensal (Северодонецк)
15.01.2022 в 14:06
Какой там он джек-пот сорвал?
Ответить
+3
0
miha (Нежин)
15.01.2022 в 14:05
20 миллионов на штаб получит, можно год отдыхать.
Ответить
+5
0
kukarekin (Одесса)
15.01.2022 в 14:19
Ему 10, остальные 10 штабу
Ответить
+2
0
Дрюон (Одесса)
15.01.2022 в 14:05
Доигрался хрен на скрипке, больно музыку любил.
Ответить
+9
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2022 в 14:03
неужели?
Ответить
+6
-3


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