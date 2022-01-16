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Миколенко: Я был болбоем на матче Динамо - Эвертон в 2015-м году

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Украинец вспомнил знаменитый матч

Миколенко: Я был болбоем на матче Динамо - Эвертон в 2015-м году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наш соотечественник Виталий Миколенко, который защищает цвета "Эвертона", прокомментировал проигрыш английского клуба "Динамо" в 2015-м году (5:2):

"Тогда я был в академии "Динамо". Мы были болбоями на матчах в еврокубках. Когда "Эвертон" приезжал в 2015-м, я выносил лого на поле и был болбоем.

Я очень расстроился, когда Лукаку тогда забил первый гол "Эвертона". Подумал, что это худший вариант развития событий. Но помню великолепные голы Ярмоленко и Антунеша. Это сделало мой день. Оглядываясь назад, испытываю смешанные чувства.

Мы немного поговорили с Коулмэном о том матче. Главное из нашего разговора – Ярмоленко был великолепен", – сказал Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Telegraph.co.uk

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