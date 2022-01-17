19-летний украинский голкипер ушел из шведского клуба
Андрей Чекотун попробует трудоустроиться в Украине
afc-eskilstuna.se
19-летний украинский вратарь Андрей Чекотун покинул шведскую "Эскильстуну".
Футболист не получал игровую практику, и так как клуб не мог ему гарантировать игровое время, стороны решили разорвать контракт по взаимному соглашению сторон.Сейчас Чекотун рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства в Польше, Испании и Украине.
Украинец
Также в активе игрока один матч за сборную Украины U-21.
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Источник:АФК Эскильстуна
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