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19-летний украинский голкипер ушел из шведского клуба

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Андрей Чекотун попробует трудоустроиться в Украине

19-летний украинский голкипер ушел из шведского клуба

afc-eskilstuna.se

Новина українською

19-летний украинский вратарь Андрей Чекотун покинул шведскую "Эскильстуну".

Футболист не получал игровую практику, и так как клуб не мог ему гарантировать игровое время, стороны решили разорвать контракт по взаимному соглашению сторон.Сейчас Чекотун рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства в Польше, Испании и Украине.

Украинец перешел в шведский клуб из донецкого "Олимпика" летом прошлого года, но так и не сыграли ни одного официального матча.

Также в активе игрока один матч за сборную Украины U-21.

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В статье: Андрей Чекотун АФК Эскильстуна
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Источник:
АФК Эскильстуна

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