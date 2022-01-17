19-летний украинский голкипер ушел из шведского клуба

19-летний украинский вратарь Андрей Чекотун покинул шведскую "Эскильстуну".

Футболист не получал игровую практику, и так как клуб не мог ему гарантировать игровое время, стороны решили разорвать контракт по взаимному соглашению сторон.Сейчас Чекотун рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства в Польше, Испании и Украине.

Украинец перешел в шведский клуб из донецкого "Олимпика" летом прошлого года, но так и не сыграли ни одного официального матча.

Также в активе игрока один матч за сборную Украины U-21.