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12-й клуб в карьере. Украинец Чумак перешел в Динамо Самарканд

Наши за границей
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Хавбек вернулся в Узбекистан

12-й клуб в карьере. Украинец Чумак перешел в Динамо Самарканд

1927.kiev.ua

Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Чумак подписал контракт с Динамо (Самарканд), которое по итогам прошлого сезона вернулось в высшую лигу Узбекистана.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год.

В Узбекистан хавбек перешел из казахстанского Турана, где играл с лета 2021 года.

Интересно, что это клуб в карьере 26-летнего хавбека. Ранее он поиграл в структуре киевского Динамо, Говерле, Торпедо (Жодино), Зирке, Карпатах, Днепре (Могилев), Десне, грузинском Шевардени, узбекских Бунедкоре и Металлурге, а также казахском Туране.

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В статье: Евгений Чумак
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Источник:
sports.uz

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