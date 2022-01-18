12-й клуб в карьере. Украинец Чумак перешел в Динамо Самарканд

Украинский полузащитник Евгений Чумак подписал контракт с Динамо (Самарканд), которое по итогам прошлого сезона вернулось в высшую лигу Узбекистана.

Соглашение сторон рассчитано на 1 год.

В Узбекистан хавбек перешел из казахстанского Турана, где играл с лета 2021 года.

Интересно, что это клуб в карьере 26-летнего хавбека. Ранее он поиграл в структуре киевского Динамо, Говерле, Торпедо (Жодино), Зирке, Карпатах, Днепре (Могилев), Десне, грузинском Шевардени, узбекских Бунедкоре и Металлурге, а также казахском Туране.