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Время для Лунина. Основной кипер Реала пропустит кубковый матч

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Есть вероятность, что украинец выйдет в основном составе

Время для Лунина. Основной кипер Реала пропустит кубковый матч

Фото: Real Madrid CF

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у основного голкипера Тибо Куртуа. Поэтому, есть вероятность, что в основе на матч Кубка Испании может выйти украинский кипер Андрей Лунин.

"Куртуа нездоров, и это продлится несколько дней, не больше. Из соображений конфиденциальности я не могу сказать, что происходит, но я не сомневаюсь, что он будет готов к воскресенью", - приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Напомним, завтра, 20 января "Реал" сыграет в Кубке Испании против "Эльче". А в воскресенье, 23 января "мадридцы" вновь встретятся с "Эльче", только уже в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что Лунин играл в прошлом раунде Кубка против "Алькояно" (3:1).

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (6)
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Acsakal (Kharkiv)
19.01.2022 в 16:56
Кожен вихід Луніна на поле все більше перетворюється на свято для його прихильників. Самим фактом, а не результатом.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
19.01.2022 в 17:14
Это свято для его хейтеров.
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sasha_lv (Львів)
19.01.2022 в 16:37
Диви,не підведи Лунин,нам ще Кубок потрібен,шоб пєрдаки аналонців луснули...
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.01.2022 в 16:28
Головне своєчасно отримувати бабло.
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 16:08
Лунин стабильно будет играть: раз в год.
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Ураган (Запорожье)
19.01.2022 в 16:02
Во первых, гадание на кофейной гуще . Уже такое было. Во вторых, а если игра не пойдет. Что будете тогда говорить?
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