Время для Лунина. Основной кипер Реала пропустит кубковый матч

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у основного голкипера Тибо Куртуа. Поэтому, есть вероятность, что в основе на матч Кубка Испании может выйти украинский кипер Андрей Лунин.

"Куртуа нездоров, и это продлится несколько дней, не больше. Из соображений конфиденциальности я не могу сказать, что происходит, но я не сомневаюсь, что он будет готов к воскресенью", - приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Напомним, завтра, 20 января "Реал" сыграет в Кубке Испании против "Эльче". А в воскресенье, 23 января "мадридцы" вновь встретятся с "Эльче", только уже в рамках чемпионата Испании.

Отметим, что Лунин играл в прошлом раунде Кубка против "Алькояно" (3:1).