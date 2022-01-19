Время для Лунина. Основной кипер Реала пропустит кубковый матч
Есть вероятность, что украинец выйдет в основном составе
Фото: Real Madrid CF
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у основного голкипера Тибо Куртуа. Поэтому, есть вероятность, что в основе на матч Кубка Испании может выйти украинский кипер Андрей Лунин.
"Куртуа нездоров, и это продлится несколько дней, не больше. Из соображений конфиденциальности я не могу сказать, что происходит, но я не сомневаюсь, что он будет готов к воскресенью", - приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.
Напомним, завтра, 20 января "Реал" сыграет в Кубке Испании против "Эльче". А в воскресенье, 23 января "мадридцы" вновь встретятся с "Эльче", только уже в рамках чемпионата Испании.
Отметим, что Лунин играл в прошлом раунде Кубка против "Алькояно" (3:1).
Популярное сейчас
- 500 млн на трансферы, пять тренеров, отсутствие стратегии - как Эвертон топчется на месте
- Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника
- Скрипник летом покинет Зарю, Ярославский интригует болельщиков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Дженоа не будет выплачивать 20 млн евро тренерскому штабу Шевченко. Украинец остается на контракте
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО