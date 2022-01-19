Источник: Зинченко не намерен покидать Сити и хочет продлить контракт с клубом

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко не планирует менять клуб и переходить в испанский "Бетис".

Как сообщает vZbirna, ссылаясь на источники, близкие к игроку, украинец не контактировал с испанским клубом.

Более того, в ближайшее время Зинченко намерен продлить контракт с "Манчестер Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи. Также стоит добавить, что последние игры своей команды Александр пропустил из-за коронавируса.