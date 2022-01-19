Источник: Зинченко не намерен покидать Сити и хочет продлить контракт с клубом
От добра добра не ищут
Фото: instagram.com/pumafootball
Украинский игрок "
Как сообщает vZbirna, ссылаясь на источники, близкие к игроку, украинец не контактировал с испанским клубом.
Более того, в ближайшее время Зинченко намерен продлить контракт с "Манчестер Сити".
Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи. Также стоит добавить, что последние игры своей команды Александр пропустил из-за коронавируса.
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Источник:vZbirna
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