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Источник: Зинченко не намерен покидать Сити и хочет продлить контракт с клубом

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От добра добра не ищут

Источник: Зинченко не намерен покидать Сити и хочет продлить контракт с клубом

Фото: instagram.com/pumafootball

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не планирует менять клуб и переходить в испанский "Бетис".

Как сообщает vZbirna, ссылаясь на источники, близкие к игроку, украинец не контактировал с испанским клубом.

Более того, в ближайшее время Зинченко намерен продлить контракт с "Манчестер Сити".

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний Зинченко отыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых выполнил две результативные передачи. Также стоит добавить, что последние игры своей команды Александр пропустил из-за коронавируса.

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В статье: Манчестер Сити Бетис (Севилья) Александр Зинченко
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Источник:
vZbirna

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