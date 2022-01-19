Лунин снова выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Эльче
Это будет второй матч украинца в сезоне
20 января мадридский "
Как сообщил ранее наставник сливочных Карло Анчелотти, в этом поединке он
Ну а чуть позже тренер подтвердил свои слова заявкой на матч, в которую не включил Тибо Куртуа.
Заявка "Реала":
Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего
Защитники: Алаба, Начо, Марсело, Менди, Гила
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга
Форварды: Азар, Йович, Бэйл, Родриго, Винисиус
????✅ ¡Nuestros convocados para el partido ???? @elchecf!#CopaDelRey pic.twitter.com/VEW20woXRh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2022
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