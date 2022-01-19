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Лунин снова выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Эльче

Наши за границей
(2 голосов)

Это будет второй матч украинца в сезоне

Лунин снова выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Эльче

Новина українською

20 января мадридский "Реал" сыграет выездной матч 1/8 финала Кубка Испании против " Эльче".

Как сообщил ранее наставник сливочных Карло Анчелотти, в этом поединке он предоставит время украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Ну а чуть позже тренер подтвердил свои слова заявкой на матч, в которую не включил Тибо Куртуа.

Заявка "Реала":

Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего

Защитники: Алаба, Начо, Марсело, Менди, Гила

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга

Форварды: Азар, Йович, Бэйл, Родриго, Винисиус

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2022 в 19:21
Сегодня сделает хет-трик. Точно вам глаголю!
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0
0
download1 (huyersk)
19.01.2022 в 19:16
Ось і побачемо, хто більше від Ельче пропустить - Куртуа, чи наш парубок
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 18:59
Второй матч в сезоне? Ни фига себе парня грузят!
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0
-1
Caballero (DC)
19.01.2022 в 18:55
Знай наших!!!!!!!!!!!!
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0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
19.01.2022 в 18:48
Даю гарантию, минимум 1 банку пропустит
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
19.01.2022 в 18:36
А почему не дать шанс Фуидиасу? Всё Лунин, да Лунин.
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0
-2


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