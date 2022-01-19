Лунин снова выйдет. Куртуа вне заявки Реала на кубковый матч с Эльче

20 января мадридский " Реал " сыграет выездной матч 1/8 финала Кубка Испании против " Эльче".

Как сообщил ранее наставник сливочных Карло Анчелотти, в этом поединке он предоставит время украинскому голкиперу Андрею Лунину .

Ну а чуть позже тренер подтвердил свои слова заявкой на матч, в которую не включил Тибо Куртуа.

Заявка "Реала":

Вратари: Лунин, Фуидиас, Диего

Защитники: Алаба, Начо, Марсело, Менди, Гила

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга

Форварды: Азар, Йович, Бэйл, Родриго, Винисиус