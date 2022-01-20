Коваленко: Плохо, что у Шевченко ничего не получилось в Дженоа
Он уверен, что у украинского специалиста еще все впереди
acspezia.com
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко поделился мнением об уходе Андрея Шевченко из "Дженоа".
"Шевченко? Я не могу судить. Я общался после игры с "Дженоа" с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской лавке. Общался с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него.
Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная – бывают падания и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он добьется своего", - сказал Коваленко.
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