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Коваленко: Плохо, что у Шевченко ничего не получилось в Дженоа

Наши за границей
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Он уверен, что у украинского специалиста еще все впереди

Коваленко: Плохо, что у Шевченко ничего не получилось в Дженоа

acspezia.com

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко поделился мнением об уходе Андрея Шевченко из "Дженоа".

"Шевченко? Я не могу судить. Я общался после игры с "Дженоа" с Мауро Тассотти, потому что он заменял Андрея Шевченко на тренерской лавке. Общался с ним, понимал, что им было очень тяжело, большое давление со стороны болельщиков и по игре это не очень сильная команда, но я всегда писал Шевченко, желал ему удачи и болел всегда за него.

Плохо, что ничего не получилось, но тренерская карьера, как и футбольная – бывают падания и взлеты. Надеюсь, у Андрея Николаевича еще будет возможность и он добьется своего", - сказал Коваленко.

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В статье: Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко
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Источник:
Football Hub

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