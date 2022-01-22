Зинченко еще не восстановился от коронавируса и пропустит матч против Саутгемптона

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не провел еще ни одного матча в составе своей команды в 2022 году. Причиной тому стал коронавирус – положительный тест украинец сдал 31 декабря.

Главный тренер горожан Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции в преддверии поединка 23-го тура против “Саутгемптона” отметил, что Зинченко пока еще не готов сыграть в официальной встрече. В то же время, о сроках возвращения Александра испанец не сообщил.

Отметим, что футболист пропустил два матча АПЛ против “Арсенала” и “Челси” и кубковый поединок со “Суиндоном”. В то же время Фил Фоден, сдавший положительный тест тоже 31 декабря, уже вернулся на поле 15 января в поединке с "аристократами".

В этом сезоне Зинченко провел 12 матчей во всех турнирах (семь из них – в АПЛ), записав в свой актив два ассиста.

Напомним, что контракт Александра с "Манчестер Сити" действителен еще 2,5 сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 25 миллионов евро.