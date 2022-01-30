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Малиновский: Сейчас не самое подходящее время для стажировки Петракова в Аталанте

Наши за границей
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Игрок знает о некоторых сложностях

Малиновский: Сейчас не самое подходящее время для стажировки Петракова в Аталанте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский дал комментарий об игре в итальянском клубе:

— В групповом раунде Лиги чемпионов "Аталанта" заняла второе место по общей беговой работе. В Серии А вы тоже никому не даете спуску в этом вопросе?

— Я не слежу за такими показателями, но, думаю, что так оно и есть. Мистер нам всегда говорит, что в противостоянии с грандами чемпионата наш главный козырь — отменное физическое состояние. Это наша сила, и мы ее стараемся использовать.

— Ты доволен своей результативностью в этом сезоне?

— В начале чемпионата было тяжело, поскольку я пропустил предсезонку. Сказывались и послеоперационные моменты. Но я набрал форму, и чувствую себя хорошо.

Сейчас у меня пять забитых мячей в Серии А. В двух предыдущих сезонах было по восемь голов. Вот этот показатель и хочется перекрыть. Впереди еще много игр, и мне надо постараться.

— В чем ты точно прибавил за время пребывания в Бергамо, так это в оборонительных действиях. Тяжело было добиться такого понимания в данном элементе игры?

— Признаюсь, да. В особенности в первый год. У меня было много желания и движения, но порой я пытался объять необъятное. Эффективность была не самой высокой, и на этом часто акцентировал внимание Джан Пьеро Гасперини.

Тренер требовал меньше бегать вхолостую и больше думать, читать ситуацию, правильно перемещаться. Сделаешь вовремя два шага в сторону — и бежать придется намного меньше. Когда понял все эти вещи, привык к требованиям, стало гораздо легче.

— Кстати, не ты ли был организатором сорвавшейся стажировки в "Аталанте" главного тренера сборной Украины?

— Нет. Там УАФ занималась этим вопросом, но сейчас не самое подходящее время — в Италии очень жесткие карантинные меры. Впрочем, думаю, что Александр Петраков в Бергамо еще приедет.

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В статье: Национальная сборная Украины Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.01.2022 в 20:13
Тренеруйте тренера!
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