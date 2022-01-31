Агент: Супряга обязан быть успешным в Сампдории
Отличный шанс перезагрузить карьеру
Фото: ФК Динамо Киев
Агент Иван Пироженко прокомментировал
"Сампдория" следит за Владом, наверное, уже не первый год. Они были близки прошлым летом к подписанию Влада, но не сложилось. Они после определенных раздумий вернулись к нему. Сейчас все состоялось.
Влад обязан быть успешным в "Сампдории". Они собирали много информации у Луиджи Ночентини, который тренировал "Днепр-1". Они много спрашивали о том, как он его тренировал, как при нем Влад прогрессировал, на что они при нем делали акцент.
Я думаю, что "Сампдория" полностью обладает информацией о том, что делать с этим футболистом, как развить его лучшие качества.
Думаю, что это будет интересно для него и для нас, потому что все надо будет делать быстро и качественно, чтобы оправдать надежды "Сампдории", чтобы она продлила аренду, а через определенное время – сделала полноценный трансфер", – сказал Пироженко.
Напомним, что аренда форварда рассчитана на 1,5 сезона. Также генуэзкий клуб имеет право выкупа.
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