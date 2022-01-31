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Агент: Супряга обязан быть успешным в Сампдории

Наши за границей
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(1 голосов)

Отличный шанс перезагрузить карьеру

Агент: Супряга обязан быть успешным в Сампдории

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Агент Иван Пироженко прокомментировал переход своего клиента Владислава Супряги в аренду в "Сампдорию".

"Сампдория" следит за Владом, наверное, уже не первый год. Они были близки прошлым летом к подписанию Влада, но не сложилось. Они после определенных раздумий вернулись к нему. Сейчас все состоялось.

Влад обязан быть успешным в "Сампдории". Они собирали много информации у Луиджи Ночентини, который тренировал "Днепр-1". Они много спрашивали о том, как он его тренировал, как при нем Влад прогрессировал, на что они при нем делали акцент.

Я думаю, что "Сампдория" полностью обладает информацией о том, что делать с этим футболистом, как развить его лучшие качества.

Думаю, что это будет интересно для него и для нас, потому что все надо будет делать быстро и качественно, чтобы оправдать надежды "Сампдории", чтобы она продлила аренду, а через определенное время – сделала полноценный трансфер", – сказал Пироженко.

Напомним, что аренда форварда рассчитана на 1,5 сезона. Также генуэзкий клуб имеет право выкупа.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Иван Пироженко Владислав Супряга
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
31.01.2022 в 23:34
Не удивлюсь, если Супряга заиграет. Сколько раз уже было, что почему-то после прозябания в ДК игроки в других командах начинали прогрессировать. Причина - непонятна!
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