Трансфер Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон – в ТОП-7 самых дорогих зимних переходов
Деньги, деньги, деньги
Getty Images / Global Images Ukraine
Портал Transfermarkt презентовал самые крупные сделки, которые произошли в зимнее трансферное окно.
"Форточка" закрылась 31 января и аналитики Transfermarkt представили список самых дорогих переходов. Сразу отметим, что на вершине – переезд сербского нападающего Душана Влаховича из "Фиорентины" в "Ювентус".
На 7-й позиции расположился украинец Виталий Миколенко, который перешел из киевского "Динамо" в "Эвертон" (Ливерпуль). Украинский гранд получит за своего воспитанника почти 24 миллиона евро. В целом ТОП-10 самых дорогих трансферов января выглядит следующим образом:
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