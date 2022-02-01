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Трансфер Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон – в ТОП-7 самых дорогих зимних переходов

Наши за границей
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(2 голосов)

Деньги, деньги, деньги

Трансфер Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон – в ТОП-7 самых дорогих зимних переходов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Transfermarkt презентовал самые крупные сделки, которые произошли в зимнее трансферное окно.

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"Форточка" закрылась 31 января и аналитики Transfermarkt представили список самых дорогих переходов. Сразу отметим, что на вершине – переезд сербского нападающего Душана Влаховича из "Фиорентины" в "Ювентус".

На 7-й позиции расположился украинец Виталий Миколенко, который перешел из киевского "Динамо" в "Эвертон" (Ливерпуль). Украинский гранд получит за своего воспитанника почти 24 миллиона евро. В целом ТОП-10 самых дорогих трансферов января выглядит следующим образом:

Трансфер Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон – в ТОП-7 самых дорогих зимних переходов - изображение 1

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Крис Вуд Люка Динь Душан Влахович Ферран Торрес Виталий Миколенко Бруно Гимараэс Луис Диас
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Источник:
transfermarkt.com

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
01.02.2022 в 13:40
Що ж то за Кріс Вуд за 30 млн , трансферна вартість якого 6 млн ? Що за оборутки брудні з відмивання коштів ?
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download1 (huyersk)
01.02.2022 в 13:38
трохи нище десь Нерес - нерест наш чарівник м'яча
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