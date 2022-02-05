ФА выдвинула обвинение Ярмоленко из-за рекламы букмекерской конторы

Скорее всего, украинский вингер Андрей Ярмоленко сейчас доигрывает свой последний сезон в "Вест Хэме". Правда, английская Футбольная ассоциация решила напоследок поконфликтовать с игроком.

Организация обвинила Ярмоленко в нарушении одного из своих правил, в котором говорится о неправомерном поведении – рекламировании беттинговой конторы. ФА указывает, что Андрею как представителю английского футбола запрещена такая деятельность.

Отметим, что речь идет именно о рекламе украинской букмекерской конторы, контракт которой был подписан еще при выступлениях украинца в составе дортмундской "Боруссии". В Англии Андрей проводит уже четвёртый сезон.

У Ярмоленко есть время до 18 февраля, чтобы подать апелляцию.

Напомним, что в то же время титульным спонсором Вест Гема является одна из самых известных БК в мире.

В этом сезоне на счету нападающего 596 минут во всех турнирах. Он вышел на поле в 20 матчах, отличившись одним голом и одним ассистом. Следующий поединок "молотобойцы" проведут против нон-лигового "Киддерминстера" сегодня, 5 февраля, в 14:30.