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ФА выдвинула обвинение Ярмоленко из-за рекламы букмекерской конторы

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Странная ситуация, учитывая спонсора "Вест Хэма"

ФА выдвинула обвинение Ярмоленко из-за рекламы букмекерской конторы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Скорее всего, украинский вингер Андрей Ярмоленко сейчас доигрывает свой последний сезон в "Вест Хэме". Правда, английская Футбольная ассоциация решила напоследок поконфликтовать с игроком.

Организация обвинила Ярмоленко в нарушении одного из своих правил, в котором говорится о неправомерном поведении – рекламировании беттинговой конторы. ФА указывает, что Андрею как представителю английского футбола запрещена такая деятельность.

Отметим, что речь идет именно о рекламе украинской букмекерской конторы, контракт которой был подписан еще при выступлениях украинца в составе дортмундской "Боруссии". В Англии Андрей проводит уже четвёртый сезон.

У Ярмоленко есть время до 18 февраля, чтобы подать апелляцию.

Напомним, что в то же время титульным спонсором Вест Гема является одна из самых известных БК в мире.

В этом сезоне на счету нападающего 596 минут во всех турнирах. Он вышел на поле в 20 матчах, отличившись одним голом и одним ассистом. Следующий поединок "молотобойцы" проведут против нон-лигового "Киддерминстера" сегодня, 5 февраля, в 14:30.

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В статье: Андрей Ярмоленко ФА Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ФА

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.02.2022 в 10:54
новость была на другом сайте ещё вчера вечером)))
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0
0
Caballero (DC)
05.02.2022 в 10:45
У Ярмоленко есть бабки на адвокатов. Так пусть не жмётся.
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+1
-1
Фанат АПЛ
05.02.2022 в 10:40
Забавная история! Ярмоленко надолго запомнит Англию!
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+2
-2


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