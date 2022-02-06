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Тренер Сампдории: Супряга прибавил нам свежести. Ему понадобится акклиматизация

Наши за границей
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Намек на отложение дебюта?

Тренер Сампдории: Супряга прибавил нам свежести. Ему понадобится акклиматизация

instagram.com/sampdoria

Новина українською

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал трансфер украинца Владислава Супряги:

“Супряга молодой, он придал нам свежести. Ему понадобится акклиматизация.

Мы могли бы поступить иначе, но на данный момент мы в такой ситуации, надо с ней смириться”, - сказал Джампаоло.

Отметим, что у Супряги есть шанс дебютировать за "Сампдорию" уже сегодня, ведь генуезцы встретятся с "Сассуоло" в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Старт матча запланирован на 16:00.

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В статье: Сампдория (Генуя) Марко Джампаоло Владислав Супряга
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Источник:
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