Тренер Сампдории: Супряга прибавил нам свежести. Ему понадобится акклиматизация

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал трансфер украинца Владислава Супряги:

“Супряга молодой, он придал нам свежести. Ему понадобится акклиматизация. Мы могли бы поступить иначе, но на данный момент мы в такой ситуации, надо с ней смириться”, - сказал Джампаоло.

Отметим, что у Супряги есть шанс дебютировать за "Сампдорию" уже сегодня, ведь генуезцы встретятся с "Сассуоло" в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Старт матча запланирован на 16:00.