Тренер Сампдории: Супряга прибавил нам свежести. Ему понадобится акклиматизация
Намек на отложение дебюта?
instagram.com/sampdoria
Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал трансфер украинца Владислава Супряги:
“Супряга молодой, он придал нам свежести. Ему понадобится акклиматизация.
Мы могли бы поступить иначе, но на данный момент мы в такой ситуации, надо с ней смириться”, - сказал Джампаоло.
Отметим, что у Супряги есть шанс дебютировать за "Сампдорию" уже сегодня, ведь генуезцы встретятся с "Сассуоло" в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Старт матча запланирован на 16:00.
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Источник:tuttomercatoweb
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