Коваленко: Нет проблем в общении в Специи, я говорю и по-английски, и по-итальянски
Виктор о выступлениях в Италии
Calcio Spezia / Автор неизвестен
Атакующий полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко высказался насчет своей адаптации в Серии А.
"Я счастлив, что смог поиграть в такой конкурентоспособной лиге, как Серия А. В команде, где много молодых талантов. Для меня это первый настоящий сезон в Италии, учитывая трудности, с которыми мне пришлось столкнуться, когда я приехал в "Аталанту" в прошлом году: другой язык и привычки, необычный тренировочный ритм, а также некоторые физические проблемы.
Но сейчас чувствую себя хорошо, доволен сделанным выбором, знаю, что могу расти. "Специя" – команда, где много хороших молодых игроков. У меня нет проблем в общении с ними, потому что я говорю и по-английски, и по-итальянски. Я не из тех, кто занимается делами в раздевалке, я умею пошутить", – рассказал Коваленко.
В текущем сезоне итальянского первенства 25-летний хавбек принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.
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