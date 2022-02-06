Коваленко: Нет проблем в общении в Специи, я говорю и по-английски, и по-итальянски

Атакующий полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко высказался насчет своей адаптации в Серии А.

"Я счастлив, что смог поиграть в такой конкурентоспособной лиге, как Серия А. В команде, где много молодых талантов. Для меня это первый настоящий сезон в Италии, учитывая трудности, с которыми мне пришлось столкнуться, когда я приехал в "Аталанту" в прошлом году: другой язык и привычки, необычный тренировочный ритм, а также некоторые физические проблемы.

Но сейчас чувствую себя хорошо, доволен сделанным выбором, знаю, что могу расти. "Специя" – команда, где много хороших молодых игроков. У меня нет проблем в общении с ними, потому что я говорю и по-английски, и по-итальянски. Я не из тех, кто занимается делами в раздевалке, я умею пошутить", – рассказал Коваленко.