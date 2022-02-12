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Швед забил и помог Мехелену разгромно победить

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Гол и два ассиста в последних трех матчах

Швед забил и помог Мехелену разгромно победить

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В матче 27-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Мехелен" дома уверенно обыграл "Остенде".

Второй гол хозяев в этом поединке записал на свой счет вингер Марьян Швед - украинец поразил ворота соперника в начале второго тайма после передачи Схофса.

В текущем сезоне бельгийского первенства 24-летний Швед принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 ассиста.

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В статье: Остенде (Бельгия) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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