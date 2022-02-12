Швед забил и помог Мехелену разгромно победить
Гол и два ассиста в последних трех матчах
В матче 27-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Мехелен" дома уверенно обыграл "Остенде".
Второй гол хозяев в этом поединке записал на свой счет вингер Марьян Швед - украинец поразил ворота соперника в начале второго тайма после передачи Схофса.
В текущем сезоне бельгийского первенства 24-летний Швед принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 ассиста.
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