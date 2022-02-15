"Не без доли везения". Филиппов прокомментировал дебютный гол за Ригу

Украинский форвард "Риги" Александр Филиппов прокомментировал свой дебютный гол за латвийский клуб, поделился эмоциями от новой команды, а также рассказал о планах на будущее.

"Мой первый гол за "Ригу"? Я воспользовался ошибкой защитника, немного сместился в центр и пробил. Гол получился не без доли везения, но главное, что мяч оказался в воротах.

Мои первые эмоции от "Риги"? Впечатления положительные. Здесь все друг другу помогают. Мы тяжело работаем в рамках подготовки к новому сезону. В команде есть новые ребята, поэтому работаем над улучшением взаимопонимания на футбольном поле.

Планы на будущее? Хочу помочь "Риге" решить поставленные задачи", - сказал Филиппов.