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"Не без доли везения". Филиппов прокомментировал дебютный гол за Ригу

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Украинский форвард поделился эмоциями от новой команды

"Не без доли везения". Филиппов прокомментировал дебютный гол за Ригу

Фото: facebook.com/rigafootballclub

Новина українською

Украинский форвард "Риги" Александр Филиппов прокомментировал свой дебютный гол за латвийский клуб, поделился эмоциями от новой команды, а также рассказал о планах на будущее.

"Мой первый гол за "Ригу"? Я воспользовался ошибкой защитника, немного сместился в центр и пробил. Гол получился не без доли везения, но главное, что мяч оказался в воротах.

Мои первые эмоции от "Риги"? Впечатления положительные. Здесь все друг другу помогают. Мы тяжело работаем в рамках подготовки к новому сезону. В команде есть новые ребята, поэтому работаем над улучшением взаимопонимания на футбольном поле.

Планы на будущее? Хочу помочь "Риге" решить поставленные задачи", - сказал Филиппов.

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В статье: Александр Филиппов ФК Рига
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