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Юрченко: Рига – хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать

Наши за границей
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(1 голосов)

Попробует вместе с двумя другими украинцами

Юрченко: Рига – хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать

Фото: ФК Рига / Автор неизвестен

Новина українською

Новичок латвийской "Риги" Владлен Юрченко прокомментировал, почему решил перейти в свой новый клуб:

“ – Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

– У вас здесь хорошая украинская диаспора.

– Да. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой и с правой ноги”, - сказал Юрченко.

Отметим, что в “Риге” играют сразу трое украинцев: Юрченко, Филлипов и Вакулко. Первые двое стали футболистами латвийской команды в зимнее трансферное окно, а последний присоединился к столичному клубу прошлым летом.

Добавим, что “Рига” прошлый сезон завершила на четвертом месте турнирной таблицы латвийского чемпионата.

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В статье: Владлен Юрченко Юрий Вакулко Рига
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Источник:
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Комментарии (2)
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Alle Garage (Харьков)
20.02.2022 в 12:26
Странно. Его приглашали Ворскла и Черноморец, которые и по составу дороже и как команды гораздо сильнее. Сказал бы уже правду - в Риге насыпали больше денег. А то рассказывает про "интересные проекты"
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ysebe1970 (Бровары)
20.02.2022 в 12:46
А больше денег это не интересный проект.. Неймар и Месси тоже ушли в интересный проект..
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+1
0


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