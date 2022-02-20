Юрченко: Рига – хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать
Попробует вместе с двумя другими украинцами
Фото: ФК Рига / Автор неизвестен
Новичок латвийской "Риги" Владлен Юрченко прокомментировал, почему решил перейти в свой новый клуб:
“ – Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.
– У вас здесь хорошая украинская диаспора.
– Да. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой и с правой ноги”, - сказал Юрченко.
Отметим, что в “Риге” играют сразу трое украинцев: Юрченко, Филлипов и Вакулко. Первые двое стали футболистами латвийской команды в зимнее трансферное окно, а последний присоединился к столичному клубу прошлым летом.
Добавим, что “Рига” прошлый сезон завершила на четвертом месте турнирной таблицы латвийского чемпионата.
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