Юрченко: Рига – хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать

Новичок латвийской "Риги" Владлен Юрченко прокомментировал, почему решил перейти в свой новый клуб:

“ – Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

– У вас здесь хорошая украинская диаспора.

– Да. В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой и с правой ноги”, - сказал Юрченко.