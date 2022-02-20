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Сикан третий раз подряд начнет матч Ганзы с запаса

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Сикан третий раз подряд начнет матч Ганзы с запаса

fc-hansa.de

Новина українською

В рамках 23-го тура Второй Бундеслиги один из лидеров чемпионата "Дармштадт" примет на своем поле "Ганзу" Росток. Наставник гостевой команды Энс Хартель снова оставил нападающего Данила Сикана на скамье для запасных.

Украинец в третий раз подряд не выйдет в старте своей новой команды. В двух предыдущих встречах он появлялся во втором тайме со скамьи для запасных, уже проведя в общей сложности 36 минут.

Отметим, что “Ганза” на данный момент всего на одно очко опережает зону вылета, в то время как “Дармштадт” двумя зачетными пунктами уступает лидеру “Вердеру”.

Команды начнут встречу в 14.30.

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В статье: Ганза (Росток) Даниил Сикан
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