Артем Шабанов вернулся в состав Фехервара после ковида
В основе также выйдут Макаренко и Петряк
Фото: twitter.com/DynamoKyiv
Защитник "Фехервара" Артем Шабанов выйдет в основе на матч против "Уйпешта", сообщает инстаграм клуба.
Напомним, что прошлый матч против "Гонведа" он пропускал из-за коронавируса.
Евгений Макаренко и Иван Петряк также присутствуют выйдут в основе.
Артем уже успел дебютировать за "Фехервар" в матче против "Дебрецена" 5 февраля. Игрок получил жетую карточку, проведя на поле 90 минут. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,2 миллиона евро.
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