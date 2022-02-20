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Артем Шабанов вернулся в состав Фехервара после ковида

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В основе также выйдут Макаренко и Петряк

Артем Шабанов вернулся в состав Фехервара после ковида

Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Новина українською

Защитник "Фехервара" Артем Шабанов выйдет в основе на матч против "Уйпешта", сообщает инстаграм клуба.

Напомним, что прошлый матч против "Гонведа" он пропускал из-за коронавируса.

Евгений Макаренко и Иван Петряк также присутствуют выйдут в основе.

Артем уже успел дебютировать за "Фехервар" в матче против "Дебрецена" 5 февраля. Игрок получил жетую карточку, проведя на поле 90 минут. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,2 миллиона евро.

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В статье: Иван Петряк Евгений Макаренко Артем Шабанов МОЛ Фехервар
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