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Жерсон не вернется в Динамо до лета

Наши за границей
(1 голосов)

В контракте не прописана возможность прервать аренду

Жерсон не вернется в Динамо до лета

Фото: twitter.com/estac_officiel

Новина українською

Полузащитник "Динамо Киев" Жерсон Родригес, выступающий в аренде за "Труа" не вернется из командировки раньше лета, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Ранее сообщалось, что "Труа" прекратила сотрудничество с Жерсоном из-за "систематического нарушения режима".

"Президент Динамо Игорь Суркис лично подтвердил, что до лета люксембургский хавбек будет находиться в расположении Труа. По условиям договора, французский клуб не может досрочно прервать аренду и вынужден продолжать платить ему зарплату, даже в случае отстранения футболиста", – сказал Спиваковский.

В этом сезоне Жерсон провел за "Труа" 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего люксембуржца в 3 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
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Источник:
youtu.be

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Комментарии (2)
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Footballers (Умань)
20.02.2022 в 21:03
По ходу там з головою не все в порядку-всюди порушення дисципліни де тільки не грав.
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Maldini (Киев)
20.02.2022 в 19:44
Жаль Жерсона,а ведь талантливый парень!?Желаю ему найти СВОЙ клуб!
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