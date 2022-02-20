Жерсон не вернется в Динамо до лета

Полузащитник "Динамо Киев" Жерсон Родригес, выступающий в аренде за "Труа" не вернется из командировки раньше лета, сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Ранее сообщалось, что "Труа" прекратила сотрудничество с Жерсоном из-за "систематического нарушения режима".

"Президент Динамо Игорь Суркис лично подтвердил, что до лета люксембургский хавбек будет находиться в расположении Труа. По условиям договора, французский клуб не может досрочно прервать аренду и вынужден продолжать платить ему зарплату, даже в случае отстранения футболиста", – сказал Спиваковский.

В этом сезоне Жерсон провел за "Труа" 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего люксембуржца в 3 миллиона евро.