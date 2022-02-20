Александр Азацкий выиграл Суперкубок Грузии

"Динамо Батуми" обыграл "Сабуртало" в рамках Суперкубка Грузии в серии пенальти (0:0, 7:6). В составе "Динамо" полный матч отыграл украинский защитник Александр Азацкий.

Азацкий покинул Украину в 2017 году, перейдя из "Черноморца" в чешский "Баник". После этого Александр выступал за "Фастав Злин" и грузинский "Торпедо Кутаиси".

За "Динамо" защитник выступает с января 2021 года.