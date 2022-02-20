Александр Азацкий выиграл Суперкубок Грузии
Чемпион страны обыграл обладателя Кубка
Фото: dinamo.ge
"Динамо Батуми" обыграл "Сабуртало" в рамках Суперкубка Грузии в серии пенальти (0:0, 7:6). В составе "Динамо" полный матч отыграл украинский защитник Александр Азацкий.
Азацкий покинул Украину в 2017 году, перейдя из "Черноморца" в чешский "Баник". После этого Александр выступал за "Фастав Злин" и грузинский "Торпедо Кутаиси".
За "Динамо" защитник выступает с января 2021 года.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.02.2022 в 00:17
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