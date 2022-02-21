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Хацкевич: Еврокубки показывают, где украинские команды на сегодняшний момент

Наши за границей
(1 голосов)

Речь о украинцах, которые могут заиграть в Европе

Хацкевич: Еврокубки показывают, где украинские команды на сегодняшний момент

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопрос о том, кто из украинских игроков в УПЛ готов к переходу в топ-чемпионат.

"Разговоров много ходит, есть много талантливых футболистов в каждой команде. Но трансфер трансферу рознь. Кого-то берут на перспективу, кого-то – чтобы он усилил команду. Но конкретных предложений на сегодняшний день, наверно, нет.

Даже о трансфере Миколенко никто не знал, он совершался тихо. Чтобы получить хорошее предложение из хорошего чемпионата и играть там, нужно соответствовать тем требованиям, которые там есть. Лига чемпионов и Лига Европы показывают, где украинские команды на сегодняшний момент.

Есть ли игроки, готовые к топ-чемпионатам? Как показывает сегодняшняя практика, то нет. К этому надо нормально относиться. Играть здесь, в Украине, выигрывать кубки – это одно. А участвовать в Лиге чемпионов – это совсем другое, если ты не хочешь сидеть здесь в теплой ванне", - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
21.02.2022 в 22:50
Хацкевич: я показал себя в Европе как тренер!!!
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