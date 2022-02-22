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Роман Зозуля: Мир должен понять, что Путин - это реинкарнация Гитлера

Наши за границей
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(9 голосов)

Экс-форвард сборной Украины высказался максимально жестко

Роман Зозуля: Мир должен понять, что Путин - это реинкарнация Гитлера

zik

Новина українською

Бывший форвард "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля, одним из первых начавший помогать украинским военным после начала войны с Россией, прокомментировал решение Москвы признать независимость так называемых ДНР и ЛНР. Роман убежден, что какой бы ни была угроза, украинские вооруженные силы с ней справятся.

"Мамкин историк (Путин – прим.) не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.

Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.

На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней.

Поэтому мир должен уяснить и другую истину, что путин - это реинкарнация гитлера. И его планы более амбициозны, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла.

Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!", - резюмировал Роман Зозуля на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 21 февраля президент РФ признал независимость так называемых ЛНР и ДНР, таким образом Москва вышла из Минских договоренностей, которые Украина была вынуждена подписать в результате наступления российской армии под Дебальцево. По периметру границы Украины расположены, по разным оценкам, 140-190-тысячное российское войско.

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В статье: Роман Зозуля война с Россией
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Комментарии (11)
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Dimoncho (Kharkiv)
22.02.2022 в 15:43
Надо Зозулю в презеденты
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+1
-1
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ascent (Луксор)
22.02.2022 в 15:37
У Зозули есть возможность сделать еще одно фото...
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
22.02.2022 в 15:28
под каждым словом
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+1
-2
avatar
jeremi33-3 (Сумы)
22.02.2022 в 15:00
Сказано все вірно!А от малоросам і московитам ці слова будуть очі колоти...
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+7
-4
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Харьковчанин (Харків)
22.02.2022 в 14:56
Абсолютно правильная аналогия. Аншлюс Австрии = оккупация Крыма Захват Донбасса = Захват Судет Гляйвицкая провокация = постоянные провокации на подконтрольных территорий Нападение на Польшу = Нападение на Украину А чего стоят речи про брестский мир, реваншизм, непринятие укранинского государства, языка, народа.... типичный фашизм. ________ ольгинцы и прочие упыри конечно будут всякий бред писать, но цивилизованный мир давно определился, ху из ху
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+9
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
22.02.2022 в 14:52
Это написал типок, который зигует на фото, Фоткается с портретом Бандеры и нацистскими символами ? На воре и шапка горит.
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+4
-13
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jeremi33-3 (Сумы)
22.02.2022 в 14:57
Баран малороський, спочатку зрозумій різницю між "нацизмом" і "націоналізмом", а потім пиши свій брєд!
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+7
-4
avatar
ascent (Луксор)
22.02.2022 в 15:38
Символика была чья?
+1
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.02.2022 в 15:42
Ти перепив бояри? Путин для тебе хто?
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
22.02.2022 в 14:47
Зозуля совсем на солнце перегрелся
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+6
-15
MaximSK (Киев)
22.02.2022 в 15:04
Ты поддериваешь диктатора и тирана Путина даже после вчерашнего выступления? Ему видимо мало своей территории, хочет за счет нас расширить его, при этом убив миллионы украинцев и такой человек тебе нравится?
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+7
-3


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