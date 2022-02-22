Роман Зозуля: Мир должен понять, что Путин - это реинкарнация Гитлера

Бывший форвард "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля, одним из первых начавший помогать украинским военным после начала войны с Россией, прокомментировал решение Москвы признать независимость так называемых ДНР и ЛНР. Роман убежден, что какой бы ни была угроза, украинские вооруженные силы с ней справятся.

"Мамкин историк (Путин – прим.) не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.

Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.

На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней.

Поэтому мир должен уяснить и другую истину, что путин - это реинкарнация гитлера. И его планы более амбициозны, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла.

Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!", - резюмировал Роман Зозуля на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 21 февраля президент РФ признал независимость так называемых ЛНР и ДНР, таким образом Москва вышла из Минских договоренностей, которые Украина была вынуждена подписать в результате наступления российской армии под Дебальцево. По периметру границы Украины расположены, по разным оценкам, 140-190-тысячное российское войско.