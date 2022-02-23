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Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ с Аяксом

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Стартовые составы команд

Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ с Аяксом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика в Лиссабоне примет Аякс.

Украинский форвард орлов Роман Яремчук в заявке на игру, но в стартовом составе не выйдет - он остался в запасе.

Поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Напомним, что в этом сезоне украинец в 31 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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