Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ с Аяксом

Сегодня, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика в Лиссабоне примет Аякс.

Украинский форвард орлов Роман Яремчук в заявке на игру, но в стартовом составе не выйдет - он остался в запасе.

Поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Напомним, что в этом сезоне украинец в 31 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 6 ассистов.