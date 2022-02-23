Яремчук остался в запасе Бенфики на матч ЛЧ с Аяксом
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика в Лиссабоне примет Аякс.
Украинский форвард орлов Роман Яремчук в заявке на игру, но в стартовом составе не выйдет - он остался в запасе.
Поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Напомним, что в этом сезоне украинец в 31 матчах за "Бенфику" забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#EPluribusUnum #SLBAJA #UCL pic.twitter.com/GpwWrFteSB— SL Benfica (@SLBenfica) February 23, 2022
How it looks on paper. #UCL #benaja https://t.co/C90eCEF58k pic.twitter.com/OEPWDmvYHj— AFC Ajax (@AFCAjax) February 23, 2022
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