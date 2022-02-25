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Клуб Владислава Супряги выступил в поддержку мира

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В Италии поддержали украинский народ

Клуб Владислава Супряги выступил в поддержку мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб итальянской Серии А "Сампдория", за которую выступает украинский форвард Владислав Супряга, выступил в поддержку мира. Генуэзский клуб опубликовал фото игровых футболок с надписью: "Сампдория" за мир".

Будут ли они использованы во время официальных матчей – пока не известно.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Сампдория (Генуя) война с Россией
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