Клуб Владислава Супряги выступил в поддержку мира
В Италии поддержали украинский народ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб итальянской Серии А "Сампдория", за которую выступает украинский форвард Владислав Супряга, выступил в поддержку мира. Генуэзский клуб опубликовал фото игровых футболок с надписью: "Сампдория" за мир".
Будут ли они использованы во время официальных матчей – пока не известно.
#WeStandForPeace. Always. ???? pic.twitter.com/tKViLOqOd1— U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 24, 2022
Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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