Клуб Владислава Супряги выступил в поддержку мира

Клуб итальянской Серии А "Сампдория", за которую выступает украинский форвард Владислав Супряга, выступил в поддержку мира. Генуэзский клуб опубликовал фото игровых футболок с надписью: "Сампдория" за мир".

Будут ли они использованы во время официальных матчей – пока не известно.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.