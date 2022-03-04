Оставаться было бы аморально. Юрий Габовда разорвал контракт с Торпедо-БелАЗ

Украинец Юрий Габовда инициировал расторжение контракта с белорусским клубом "Торпедо-БелАЗ". Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Вчера я инициировал разрыв контракта с "Торпедо Белаз"! У настоящего украинца должна быть честь и достоинство, а в данный момент оставаться работать на территории страны, власть которой помогает проводить войну российским оккупантам против моей родной Украины, считаю это аморальным!

За период моей карьеры в Белоруссии я встретил много хороших людей, у меня появилось много друзей, позиция которых также разделяется с нашим украинским народом! Таких людей я спасибо за это время! Скоро придет время и мы снова все вместе споем гимн на всех территориях нашей Украины!

СЛАВА УКРАИНЕ! НЕТ ВОЙНЫ! NOT WAR!!", – написал игрок.