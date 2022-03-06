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Фанаты и игроки пражской Славии пожертвовали Украине около 8 миллионов гривен. Фото

Наши за границей
(1 голосов)

Уже вторая акция чешского клуба

Фанаты и игроки пражской Славии пожертвовали Украине около 8 миллионов гривен. Фото

Фото: Slavia Prague

UA-Футбол
Новина українською

Перед началом дерби между пражскими "Спартой" и "Славией" последние объявили об акции по сбору денег на помощь Украине.

Собранная сумма составила 600 000 чешских крон – около 7,7 миллионов гривен. Деньги собирали как игроки команды, так и фанаты.

Ранее на матче Лиги Европы против "Фенербахче" 24 февраля команда вышла на поле в футболках с посланием в поддержку Украины. Также капитаном в том матче был украинский защитник Тарас Качараба.

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В статье: Тарас Качараба Спарта (Прага) Славия (Прага) Чемпионат Чехии
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.03.2022 в 21:16
Молодці. Дякуємо щиро. Ми переможемо!
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