Фанаты и игроки пражской Славии пожертвовали Украине около 8 миллионов гривен. Фото
Уже вторая акция чешского клуба
Фото: Slavia Prague
Перед началом дерби между пражскими "Спартой" и "Славией" последние объявили об акции по сбору денег на помощь Украине.
Собранная сумма составила 600 000 чешских крон – около 7,7 миллионов гривен. Деньги собирали как игроки команды, так и фанаты.
Ранее на матче Лиги Европы против "Фенербахче" 24 февраля команда вышла на поле в футболках с посланием в поддержку Украины. Также капитаном в том матче был украинский защитник Тарас Качараба.
Slavia fans and the first-team players raised CZK 600,000 before tonight's game to support Ukraine. Huge thanks to everyone who contributed! #StandWithUkraine️ #slaspa #302derby pic.twitter.com/xQkNYJLE53— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) March 6, 2022
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