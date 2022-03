Фанаты и игроки пражской Славии пожертвовали Украине около 8 миллионов гривен. Фото

Перед началом дерби между пражскими "Спартой" и "Славией" последние объявили об акции по сбору денег на помощь Украине.

Собранная сумма составила 600 000 чешских крон – около 7,7 миллионов гривен. Деньги собирали как игроки команды, так и фанаты.

Ранее на матче Лиги Европы против "Фенербахче" 24 февраля команда вышла на поле в футболках с посланием в поддержку Украины. Также капитаном в том матче был украинский защитник Тарас Качараба.

Slavia fans and the first-team players raised CZK 600,000 before tonight's game to support Ukraine. Huge thanks to everyone who contributed! #StandWithUkraine️ #slaspa #302derby pic.twitter.com/xQkNYJLE53