Фанаты и игроки пражской Славии пожертвовали Украине около 8 миллионов гривен. Фото

Перед началом дерби между пражскими "Спартой" и "Славией" последние объявили об акции по сбору денег на помощь Украине.

Собранная сумма составила 600 000 чешских крон – около 7,7 миллионов гривен. Деньги собирали как игроки команды, так и фанаты.

Ранее на матче Лиги Европы против "Фенербахче" 24 февраля команда вышла на поле в футболках с посланием в поддержку Украины. Также капитаном в том матче был украинский защитник Тарас Качараба.